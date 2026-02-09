Вивозять "200-х" у цивільному: РФ "затягує" свою піхоту на північ Покровська, — DeepState (відео)

За інформацією аналітиків DeepState, російська піхота заходить у північну частину Покровська, і окупанти вивозять тіла своїх 200-х, перевдягнувшись у цивільне. У Мирнограді ворог порушує норми гуманітарного права, накопичуючи особовий склад у церкві разом із місцевими жителями.

Допис про бої в Покровську аналітики DeepState опублікували в Telegram-каналі 9 лютого. За їхніми словами, ситуація в районі міста продовжує погіршуватися.

Аналітики зазначили, що ЗС РФ "затягують" свою піхоту в північну частину Покровська, а в опублікованому відео можна побачити, як перевдягнені в цивільне окупанти вивозять тіла своїх загиблих.

"Захід в місто сильно обмежений. Противник активно проводить дистанційне мінування. Ділянки, які вдається розмінувати, ворог одразу заміновує", — розповіли в DeepState.

Крім того, за словами аналітиків, росіяни не полишають спроб зайти в село Гришине, та в останні дні оператори дронів приділяють більше уваги цьому населеному пункту, ніж Покровську.

"Також за нашою інформацією за останні дні було декілька спроб з боку Сил Оборони завести особовий склад броньованою технікою. Хто надав таку команду навіть не потрібно писати, всі і так його знають… Автівки були знищені, особовий склад 300", — написали в DeepState.

Аналітики додали, що росіяни також посилили застосування керованих авіабомб по українських позиціях.

Ситуація в Покровську станом на 8 лютого за даними DeepState Фото: скриншот

На Мирноградському напрямку, за даними DeepState, окупанти накопичують особовий склад на фермах на півночі, а також у церкві, разом із цивільними, порушуючи цим норми гуманітарного права.

"Тривають хаотичні бої в північній частині міста рештками угрупування Сил Оборони, які знаходяться в Мирнограді, і на вихід яких немає жодних планів попри те, що Покровськ ось-ось перейде в руки к*цапів", — написали аналітики.

Також, за їхніми словами, ЗС РФ посилюють тиск у районі міста Родинське. Проблем додають рейди невеликими піхотними групами на захід від цього населеного пункту в глибину української оборони та вишукує пілотів дронів. За даними DeepState, 9 лютого оператори БПЛА ризикують потрапити у вогневий контакт із російськими штурмовиками.

"Одночасно з цим, Родинське є останнім населеним пунктом, який дає можливість спроб вийти з Мирнограду, що дуже чудово розуміє ворог", — зазначили аналітики.

В Генеральному штабі Збройних сил України станом на 8:00 9 лютого звітували, що українські захисники на Покровському напрямку зупинили 72 штурмові дії росіян біля населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Мирноград, Філія, а також у бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Шевченко, Новоолександрівка, Сергіївка, Новопідгородне, Новопавлівка, Іванівка, Гришине, Новий Донбас.

Бої за Покровськ: що відомо

3 лютого в DeepState розповідали, що окупанти на трофейній техніці роз'їжджають вулицями Покровська, а українські бійці намагаються утримати північні околиці міста.

В 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ 27 січня повідомляли, що росіяни під Покровськом застосовують дрони-матки "Молния" для потрійного удару., а також безпілотники на оптоволокні.

Військовий оглядач Богдан Мірошников 23 січня розповідав, що в Покровську та Мирнограді залишилося небагато українських бійців і росіяни перебувають на близько 75-80% території міст. Однак при цьому Силам оборони вдалося створити "кілл-зону прямо у місті".