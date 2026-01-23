"Вдалося створити кілл-зону прямо в місті": оглядач розповів, що відбувається у Покровську та Мирнограді

Оборона Покровська та Мирнограда продовжується: там залишилося небагато військових Сил оборони, а ворог перебуває приблизно на 75-80% території міст.

У Покровську та Мирнограді переважно перебувають українські штурмові групи, що виконують там військові задачі. Про ситуацію на цьому напрямку розповів військовий оглядач Богдан Мірошников у своєму Telegram-каналі 23 січня.

Попри те, що росіянам вдалося зайти у 75-80% Покровська та Мирнограда, далі їм просуватися не вдається. Оглядач зазначає, що Силам оборони вдалося створити "кілл-зону прямо у місті", що створює значні проблеми для ЗС РФ.

"Ворог буксує в основному в південних частинах обидвох міст, і там же стирається. Якщо хтось добігає на північ — далі не суне", — пояснив Мірошников.

Водночас основна частина українських військ зосереджена за межами міст, вважає оглядач. Зараз головне завдання перед Силами оборони — "зачинити" росіян у межах міської забудови й не дати можливості звідти вийти, підкреслив експерт.

Напруженою залишається ситуація також у населених пунктах Родинське та Гришине, розповів Мірошников. Росіяни намагаються їх захопити, однак поки що їхні спроби не увінчалися успіхом.

За прогнозами експерта, далі продовжуватимуться бої до моменту "сточення" оперативних резервів однієї зі сторін. Після цього Силам оборони або доведеться відходити углиб 5-10 кілометрів, або ж вдаватися до спроб контратаки.

Раніше та зараз саме масованих спроб контратак не було, а відбувалися лише подібні дії малими групами у тактичних масштабах.

"Загалом, я бачу так, що рано чи пізно доведеться остаточно відходити, але недалеко, якщо кілл-зона розшириться та буде можливість надалі контролювати накопичення в містах", — вважає Мірошников.

Варто зазначити, що 22 січня командувач ДШВ Олег Апостол під час виданню "Новинарня" розповів про вуличні бої у Покровську. За його словами, Сили оборони там мають перевагу над росіянами, однак для повного звільнення міста потрібні значні ресурси.

20 січня аналітики DeepState розповіли, що росіяни продовжують просуватися у Покровську. Також ЗС РФ практично майже закрили доступ українським військовим до Мирнограда.

Нагадаємо, 15 січня військовий експерт Дмитро Снегирьов у колонці Фокусу пояснив, як Покровський напрямок став пасткою для російської армії.