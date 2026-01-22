В Покровську тривають вуличні бої: в ДШВ оцінили можливість повного звільнення міста

Командувач ДШВ Олег Апостол розповів, що в Покровську Донецької області тривають вуличні бої, і українські військові здобувають у них перевагу. Проте, за його словами, для повного звільнення міста необхідні великі ресурси, тож Україна наразі не може собі цього дозволити.

Перспективи відновлення повного контролю над Покровськом командувач Десантно-штурмових військ, бригадний генерал Олег Апостол оцінив в інтерв'ю виданню "Новинарня", записаному 23 грудня 2025 року та опублікованому 22 січня 2026-го. За його словами, росіяни мали на цьому напрямку частковий успіх, однак підрозділи ДШВ нівелювали його.

"Зараз ми зачепилися за Покровськ, воюємо за нього, займаємо відповідні рубежі та контролюємо певний відсоток площі міста. Противнику не вдасться швидко захопити це місто — принаймні так, як вони собі напланували", — розповів Олег Апостол.

За його словами, підрозділи у Покровську переходили на нові рубежі.

"Нашим завданням було відкинути противника від міста. Нам це вдалося, і ми зараз займаємо певні райони й рубежі", — сказав командувач.

Він зазначив, що Сили оборони України стримують окупантів у Покровську коштом героїзму солдатів, підготовки та рішень командирів.

"У ближньому бою з росіянами ми однозначно здобуваємо перевагу — бо я все бачу, читаю та аналізую. У 90% випадків контактів противник знищується", — сказав бригадний генерал.

За його словами, українські підрозділи тримають певну частину Покровська під контролем, вуличні бої тривають і у багатоповерхівках, і в приватному секторі, і росіянам важко просунутися далі, хоча все залежить від резервів і ресурсів ЗС РФ, забезпечення, кількості безпілотників і переваги в повітрі.

"Щоб повністю відновити контроль над Покровськом, потрібні величезні ресурси. Ми наразі не можемо собі цього дозволити", — сказав Олег Апостол.

Він додав, що покращити ситуацію в Покровську можливо, але не такими швидкими темпами, як хотілося б.

"Зараз перевага на боці противника, але ми стараємося цю перевагу нівелювати технічними засобами, а також завдяки нашій підготовці. Плюс відіграє роль наша сильна командна ланка, яка збереглася — маю на увазі командирів взводів, рот, батальйонів, бригад", — зазначив командувач ДШВ.

Що відомо про ситуацію в Покровську

Ввечері 19 січня аналітики DeepState розповіли про дії росіян в Покровську та зазначили, що окупанти продовжують просуватися в місті, а також активізувалися в напрямку Гришиного та намагаються повністю закрити доступ до Мирнограда українським військовим.

3 січня в DeepState також розповідали, що ЗС РФ тиснуть на Покровському напрямку, та в ЗСУ повідомляли, що суттєвих змін на ЛБЗ не було.

2 січня заступник командира 4-го батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ майор Володимир Назаренко розповідав про нову тактику росіян під Покровськом і зазначав, що десятки груп російських штурмовиків вступають у бій з українською піхотою.