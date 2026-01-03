ЗС РФ тиснуть на Покровському напрямку, але прориву немає: де просунулися окупанти (карта)

Збройні сили РФ просунулися в районі населених пунктів Покровськ і Мирноград Донецької області, а також у Світлому. Військові аналітики фіксують зміну лінії бойового зіткнення на одній із найбільш напружених ділянок фронту.

Згідно з картографічними даними ресурсу DeepState російські війська за минулу добу взяли під контроль північну частину Покровська. При цьому невелика ділянка за залізничним полотном усе ще позначена "сірою зоною".

Також армія РФ просунулася в самому Мирнограді та на захід — у районі передмістя в бік Світлого. Таким чином на Покровському напрямку противник узяв під контроль територію загальною площею близько 3 кв. км.

По лінії Котлине-Покровськ-Мирноград-Родинське утворилася велика "сіра зона", яка наразі не контролюється жодною зі сторін, що протистоять.

Бойові дії на Покровському напрямку. 3 січня 2026 року Фото: deepstatemap.live

Бої на Покровському напрямку — деталі

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку українські захисники зупинили 26 штурмових дій росіян у районах населених пунктів Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Філія, Дачне та в районі Новопавлівки.

Коментуючи ситуацію на цьому напрямку, офіцер відділення комунікацій 155-ї ОМБр Артем Прибильнов в ефірі "Суспільного" зазначив, що російські війська продовжують активний тиск, проте суттєвих змін на ЛБЗ не відбулося. Оборона українських сил залишається стійкою, а спроби противника прорвати позиції не увінчалися успіхом.

За його словами, з перших днів нового року бойові дії на цій ділянці фронту не припинялися ні на добу — армія РФ зберігає високу інтенсивність атак, проте стратегічних або тактичних проривів не зафіксовано.

"У них зараз тактичні цілі — створити тиск на фланги, ускладнити логістику. Зараз не йдеться про швидке захоплення, це поступове нав'язування бойових дій на виснаження", — підкреслив Прибильнов.

Нагадаємо, на Покровському напрямку бої точаться не вздовж чіткої лінії фронту, а в межах широкої зони ураження, де російські штурмові групи вступають у контакт із піхотою ЗСУ. За інформацією майора Нацгвардії Володимира Назаренка, йдеться про смугу завширшки від 5 до 20 кілометрів з обох боків.