ВС РФ давят на Покровском направлении, но прорыва нет: где продвинулись оккупанты (карта)

Вооруженные силы РФ продвинулись в районе населенных пунктов Покровск и Мирноград Донецкой области, а также в Светлом. Военные аналитики фиксируют изменение линии боевого соприкосновения на одном из самых напряженных участков фронта.

Согласно картографическим данным ресурса DeepState российские войска за минувшие сутки взяли под контроль северную часть Покровска. При этом небольшой участок за железнодорожным полотном все еще обозначен "серой зоной".

Также армия РФ продвинулась в самом Мирнограде и западнее — в районе пригорода в сторону Светлого. Таким образом на Покровском направлении противник взял под контроль территорию общей площадью порядка 3 кв. км.

По линии Котлино-Покровск-Мирноград-Родинское образовалась обширная "серая зона", которая в настоящее время не контролируется ни одной из противоборствующих сторон.

Боевые действия на Покровском направлении. 3 января 2026 Фото: deepstatemap.live

Бои на Покровском направлении — детали

По информации Генштаба ВСУ на Покровском направлении украинские защитники остановили 26 штурмовых действий россиян в районах населенных пунктов Новое Шахово, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Филия, Дачное и в районе Новопавловки.

Комментируя ситуацию на этом направлении офицер отделения коммуникаций 155-й ОМБр Артем Прибыльнов в эфире "Суспільного" отметил, что российские войска продолжают активное давление, однако существенных изменений на ЛБС не произошло. Оборона украинских сил остается устойчивой, а попытки противника прорвать позиции не увенчались успехом.

По его словам, с первых дней нового года боевые действия на этом участке фронта не прекращались ни на сутки — армия РФ сохраняет высокую интенсивность атак, однако стратегических или тактических прорывов не зафиксировано.

"У них сейчас тактические цели — создать давление на фланги, усложнить логистику. Сейчас не идет речь о быстром захвате, это постепенное навязывание боевых действий на истощение", — подчеркнул Прибыльнов.

Напомним, На Покровском направлении бои идут не вдоль четкой линии фронта, а в пределах широкой зоны поражения, где российские штурмовые группы вступают в контакт с пехотой ВСУ. По информации майора Нацгвардии Владимира Назаренко, речь идет о полосе шириной от 5 до 20 километров с обеих сторон.