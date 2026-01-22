В Покровске продолжаются уличные бои: в ДШВ оценили возможность полного освобождения города

Командующий ДШВ Олег Апостол рассказал, что в Покровске Донецкой области продолжаются уличные бои, и украинские военные получают в них преимущество. Однако, по его словам, для полного освобождения города необходимы большие ресурсы, и Украина пока не может себе этого позволить.

Перспективы восстановления полного контроля над Покровском командующий Десантно-штурмовых войск, бригадный генерал Олег Апостол оценил в интервью изданию "Новинарня", записанном 23 декабря 2025 года и опубликованном 22 января 2026-го. По его словам, россияне имели на этом направлении частичный успех, однако подразделения ДШВ нивелировали его.

"Сейчас мы зацепились за Покровск, воюем за него, занимаем соответствующие рубежи и контролируем определенный процент площади города. Противнику не удастся быстро захватить этот город — по крайней мере так, как они себе напланировали", — рассказал Олег Апостол.

Відео дня

По его словам, подразделения в Покровске переходили на новые рубежи.

"Нашей задачей было отбросить противника от города. Нам это удалось, и мы сейчас занимаем определенные районы и рубежи", — сказал командующий.

Он отметил, что Силы обороны Украины сдерживают оккупантов в Покровске за счет героизма солдат, подготовки и решений командиров.

"В ближнем бою с россиянами мы однозначно получаем преимущество — потому что я все вижу, читаю и анализирую. В 90% случаев контактов противник уничтожается", — сказал бригадный генерал.

По его словам, украинские подразделения держат определенную часть Покровска под контролем, уличные бои продолжаются и в многоэтажках, и в частном секторе, и россиянам трудно продвинуться дальше, хотя все зависит от резервов и ресурсов ВС РФ, обеспечения, количества беспилотников и преимущества в воздухе.

"Чтобы полностью восстановить контроль над Покровском, нужны огромные ресурсы. Мы пока не можем себе этого позволить", — сказал Олег Апостол.

Он добавил, что улучшить ситуацию в Покровске возможно, но не такими быстрыми темпами, как хотелось бы.

"Сейчас преимущество на стороне противника, но мы стараемся это преимущество нивелировать техническими средствами, а также благодаря нашей подготовке. Плюс играет роль наше сильное командное звено, которое сохранилось — имею в виду командиров взводов, рот, батальонов, бригад", — отметил командующий ДШВ.

Покровск на карте DeepState за 21 января Фото: скриншот

Что известно о ситуации в Покровске

Вечером 19 января аналитики DeepState рассказали о действиях россиян в Покровске и отметили, что оккупанты продолжают продвигаться в городе, а также активизировались в направлении Гришино и пытаются полностью закрыть доступ к Мирнограду украинским военным.

3 января в DeepState также рассказывали, что ВС РФ давят на Покровском направлении, и в ВСУ сообщали, что существенных изменений на ЛБЗ не было.

2 января заместитель командира 4-го батальона "Сила Свободы" 4-й бригады "Рубеж" НГУ майор Владимир Назаренко рассказывал о новой тактике россиян под Покровском и отмечал, что десятки групп российских штурмовиков вступают в бой с украинской пехотой.