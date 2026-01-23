"Удалось создать килл-зону прямо в городе": обозреватель рассказал, что происходит в Покровске и Мирнограде

Оборона Покровска и Мирнограда продолжается: там осталось немного военных Сил обороны, а враг находится примерно на 75-80% территории городов.

В Покровске и Мирнограде преимущественно находятся украинские штурмовые группы, выполняющие там военные задачи. О ситуации на этом направлении рассказал военный обозреватель Богдан Мирошников в своем Telegram-канале 23 января.

Несмотря на то, что россиянам удалось зайти в 75-80% Покровска и Мирнограда, дальше им продвигаться не удается. Обозреватель отмечает, что Силам обороны удалось создать "килл-зону прямо в городе", что создает значительные проблемы для ВС РФ.

"Враг буксует в основном в южных частях обоих городов, и там же стирается. Если кто-то добегает на север — дальше не суется", — пояснил Мирошников.

Відео дня

При этом основная часть украинских войск сосредоточена за пределами городов, считает обозреватель. Сейчас главная задача перед Силами обороны — "закрыть" россиян в пределах городской застройки и не дать возможности оттуда выйти, подчеркнул эксперт.

Напряженной остается ситуация также в населенных пунктах Родинское и Гришино, рассказал Мирошников. Россияне пытаются их захватить, однако пока их попытки не увенчались успехом.

По прогнозам эксперта, дальше будут продолжаться бои до момента "истощения" оперативных резервов одной из сторон. После этого Силам обороны или придется отходить вглубь 5-10 километров, или же прибегать к попыткам контратаки.

Ранее и сейчас именно массированных попыток контратак не было, а происходили лишь подобные действия малыми группами в тактических масштабах.

"В общем, я вижу так, что рано или поздно придется окончательно отходить, но недалеко, если килл-зона расширится и будет возможность в дальнейшем контролировать накопления в городах", — считает Мирошников.

Стоит отметить, что 22 января командующий ДШВ Олег Апостол во время издания "Новинарня" рассказал об уличных боях в Покровске. По его словам, Силы обороны там имеют преимущество над россиянами, однако для полного освобождения города нужны значительные ресурсы.

20 января аналитики DeepState рассказали, что россияне продолжают продвигаться в Покровске. Также ВС РФ практически почти закрыли доступ украинским военным в Мирноград.

Напомним, 15 января военный эксперт Дмитрий Снегирев в колонке Фокуса объяснил, как Покровское направление стало ловушкой для российской армии.