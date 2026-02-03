Продолжаются последние бои: россияне на трофейной технике разъезжают по улицам Покровска (видео)

В сети появилось видео с оккупантами, которые ездят на трофейной технике Сил обороны по южной части Покровска Донецкой области. По словам аналитиков DeepState, украинские военные из последних сил пытаются удержать северные окраины города.

Сообщение о боях за Покровск аналитическая группа DeepState опубликовала 3 февраля, обнародовав кадры с улиц города. Корреспондент Фокуса уточняет, что на видео оккупанты движутся на трофейной технике по улице Владимирской между микрорайонами Южный и Шахтерский.

"Город продолжает поглощаться врагом, который кроме пехоты активно заводит свою технику, выставляет средства радиоэлектронной разведки, распыляет по местности своих пилотов, которые дронами фактически контролируют логистику Покровско-Мирноградской агломерации", — говорят в DeepState.

По данным аналитиков, вражеские пилоты дронов полностью заняли район девятиэтажек, благодаря чему получили возможность контролировать логистику в радиусе 10 км.

Відео дня

"Силы Обороны из последних сил пытаются удержать северные окраины города, отрабатывая дронами по пехоте, и осуществляют попытки зачисток, однако вести работу в Покровске становится все сложнее", — отметили авторы сообщения.

Аналитики добавили, что ВС РФ также часто фиксируются в соседнем селе Гришино и закрепляются в посадках, хотя украинские пилоты эффективно дают им отпор в самом населенном пункте.

В более сложном положении, по данным DeepState, находится Мирноград. Там враг оказывает на город активное давление, и в то же время украинские пилоты имеют ограниченные возможности для работы, потому что их позиции атакуют россияне, осуществляя рейды в тыл через город Родинское.

Мирноград и вся логистика вокруг него, по словам аналитиков, находится под постоянным огневым контролем оккупантов, что затрудняет украинским бойцам передвижение. Через Родинское лежит "последняя точка опоры" для отхода, поэтому ВС РФ активно давят на этот населенный пункт и стремятся его захватить.

"Последние бои за Покровск и Мирноград продолжаются", — отметили в DeepState.

Покровск и Мирноград на карте DeepState по состоянию на 2 февраля Фото: скриншот

Бои за Покровск: что известно

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины по состоянию на 22:00 3 февраля отчитывались о 32 вражеских атаках на Покровском направлении с начала суток. По информации Генштаба, россияне пытались продвинуться в районе населенных пунктов Шахово, Новый Донбасс, Покровск, Светлое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Мирноград, Софиевка, а также в сторону Ивановки, Анновки и Родинского.

"В некоторых локациях бои до сих пор продолжаются", — отметили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Военный обозреватель Богдан Мирошников 23 января рассказывал, что в Покровске и Мирнограде остается немного украинских военных, а враг занял около 75-80% территории городов. При этом, по его словам, Силам обороны удалось создать "kill-зону прямо в городе", которая приносит много проблем оккупантам. По прогнозам эксперта, бои будут продолжаться до момента "сточения" оперативных резервов одной из сторон.

В 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ 27 января сообщали, что под Покровском действуют дроны-матки "Молния", которые позволяют россиянам наносить тройные удары.

Журналистка Юлия Кириенко-Меринова 29 января писала, что ВС РФ начали активно бить FPV-дронами по автомобилям на трассе "Павлоград — Покровск".