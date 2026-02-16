Підтримайте нас RU
Росіяни намагаються взяти Покровськ у "клешні": в ЗСУ розповіли, яка ситуація на цій ділянці фронту

Росіяни намагаються створити "клешні" навколо Покровська та Мирнограду, щоб оточити міста. | Фото: З відкритих джерел

Росіяни намагаються створити "клешні" навколо Покровська та Мирнограду, щоб оточити міста і взяти під контроль ключові райони. Однак українські військові активно протидіють цим спробам та ліквідують ворога ще на підходах.

Як повідомляє 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ у своєму Telegram, російські підрозділи активізували тиск на місто з напрямків Котлине та Родинське, намагаючись оточити ключові райони. Натомість наші військові проводять посилену розвідку з повітря та мінують ймовірні шляхи просування ворога, і це ускладнює його дії на полі бою.

Водночас противник продовжує спроби невеликими групами проникнути з північно-західної частини Покровська в напрямку Гришиного, однак українські військові виявляють такі спроби та ліквідують ворога ще на підходах до населених пунктів.

"Днями на північ від Покровська зафіксоване проникнення ворожої диверсійно-розвідувальної групи в район фермерських господарств. У результаті контрдій українські військовослужбовці виявили та знищили противника", — йдеться в дописі.

За підсумками минулого тижня Сили оборони ліквідували та поранили 255 російських військових, знищили й пошкодили 19 одиниць авто- та мототехніки, 29 точок запуску безпілотників, 36 укриттів і складів, а також 575 ударних БПЛА.

Крім того, за даними аналітичного проєкту DeepState, російські війська окупували населений пункт Рівне, що розташований між Покровськом та Мирноградом.

Просування ЗС РФ на Покровському напрямку
За інформацією з їхньої карти, противник просунувся в північно-західній частині Покровська в напрямку Гришиного та закріпився на околицях. У Мирнограді росіяни зайняли частину "сірої зони" в центрі міста, а в Родинському, що на північ від Мирнограду, закріпилися в східних районах населеного пункту.

Нагадаємо, військовий оглядач Богдан Мірошников відзначав, що ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою, особливо в Гришиному та Родинському. Через ускладнене постачання українських підрозділів утримання позицій стає дедалі складнішим.

Крім того, аналітики DeepState повідомляли, що за Покровськ тривають останні бої, і близько 95% міста вже перебуває під контролем російських військ. Водночас українські сили утримують окремі позиції у "сірій зоні", тому повна окупація ще не завершена.