Росіяни намагаються взяти Покровськ у "клешні": в ЗСУ розповіли, яка ситуація на цій ділянці фронту

Росіяни намагаються створити "клешні" навколо Покровська та Мирнограду, щоб оточити міста і взяти під контроль ключові райони. Однак українські військові активно протидіють цим спробам та ліквідують ворога ще на підходах.

Як повідомляє 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ у своєму Telegram, російські підрозділи активізували тиск на місто з напрямків Котлине та Родинське, намагаючись оточити ключові райони. Натомість наші військові проводять посилену розвідку з повітря та мінують ймовірні шляхи просування ворога, і це ускладнює його дії на полі бою.

Водночас противник продовжує спроби невеликими групами проникнути з північно-західної частини Покровська в напрямку Гришиного, однак українські військові виявляють такі спроби та ліквідують ворога ще на підходах до населених пунктів.

"Днями на північ від Покровська зафіксоване проникнення ворожої диверсійно-розвідувальної групи в район фермерських господарств. У результаті контрдій українські військовослужбовці виявили та знищили противника", — йдеться в дописі.

За підсумками минулого тижня Сили оборони ліквідували та поранили 255 російських військових, знищили й пошкодили 19 одиниць авто- та мототехніки, 29 точок запуску безпілотників, 36 укриттів і складів, а також 575 ударних БПЛА.

Крім того, за даними аналітичного проєкту DeepState, російські війська окупували населений пункт Рівне, що розташований між Покровськом та Мирноградом.

Просування ЗС РФ на Покровському напрямку Фото: Скриншот

За інформацією з їхньої карти, противник просунувся в північно-західній частині Покровська в напрямку Гришиного та закріпився на околицях. У Мирнограді росіяни зайняли частину "сірої зони" в центрі міста, а в Родинському, що на північ від Мирнограду, закріпилися в східних районах населеного пункту.

Нагадаємо, військовий оглядач Богдан Мірошников відзначав, що ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою, особливо в Гришиному та Родинському. Через ускладнене постачання українських підрозділів утримання позицій стає дедалі складнішим.

Крім того, аналітики DeepState повідомляли, що за Покровськ тривають останні бої, і близько 95% міста вже перебуває під контролем російських військ. Водночас українські сили утримують окремі позиції у "сірій зоні", тому повна окупація ще не завершена.