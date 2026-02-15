"Далі тільки погіршується": оглядач попередив про загострення ситуації біля Покровська

Ситуація на Покровському напрямку критична і з часом лише продовжує погіршуватися, зокрема у населених пунктах Гришине та Родинське.

Логістика українських Сил оборони, які продовжують утримувати позиції у Гришиному та Родинському, дуже ускладнена, що загострює ситуацію на полі бою. Про це розповів військовий оглядач Богдан Мірошников у своєму Telegram-каналі.

"Пекло в Гришиному та Родинському на покровському напрямку триває. Логістика дуже важка", — зазначив оглядач.

За його словами, невідомо, скільки ще українські воїни зможуть утримувати згадані населені пункти, а також залишки покровської агломерації. Проте Мірошников вважає, що ситуація далі тільки погіршується.

"Я не знаю, скільки наші воїни ще зможуть утримувати не тільки ці н.п., а й весь залишок покровської агломерації. Ситуація вже давно критична, і вона тільки далі погіршується", — попередив експерт.

Відео дня

Скриншот | допис оглядача у Telegram

Офіційно у Генштабі ЗСУ не коментували цю інформацію. Проте інші військові аналітики, зокрема експерти проєкту DeepState, також писали днями про те, що ситуація у районі Покровська продовжує погіршуватися.

Аналітики розповідали зокрема, що ворог затягує піхоту у північну частину Покровська. Росіяни активно здійснюють дистанційне мінування, а входження у місто сильно обмежене.

ЗС РФ продовжують здійснювати спроби зайти у Гришине і посилює тиск на Родинське.

"Найбільша проблема, що ворог здійснює рейди невеликими групами піхоти на захід від Родинського в глибину нашої оборони і вишукує пілотів, які на сьогодні під загрозою потрапити у вогневий контакт з штурмовиками противника", — пояснили аналітики DeepState.

Експерти попереджають, що саме Родинське є останнім населеним пунктом, який створює можливості вийти з Мирнограда, що добре усвідомлюють росіяни.

Варто зазначити, що 14 лютого співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода" про те, що у Покровську тривають останні бої.

У 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ 13 лютого поділилися, що тіла росіян, ліквідованих у боях за Покровськ, могли б заповнити усю Красну площу.