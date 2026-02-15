"Дальше только ухудшается": обозреватель предупредил об обострении ситуации возле Покровска

Ситуация на Покровском направлении критическая и со временем только продолжает ухудшаться, в частности в населенных пунктах Гришино и Родинское.

Логистика украинских Сил обороны, которые продолжают удерживать позиции в Гришино и Родинском, очень затруднена, что обостряет ситуацию на поле боя. Об этом рассказал военный обозреватель Богдан Мирошников в своем Telegram-канале.

"Ад в Гришино и Родинском на покровском направлении продолжается. Логистика очень тяжелая", — отметил обозреватель.

По его словам, неизвестно, сколько еще украинские воины смогут удерживать упомянутые населенные пункты, а также остатки покровской агломерации. Однако Мирошников считает, что ситуация дальше только ухудшается.

"Я не знаю, сколько наши воины еще смогут удерживать не только эти н.п., но и весь остаток покровской агломерации. Ситуация уже давно критическая, и она только дальше ухудшается", — предупредил эксперт.

Відео дня

Скриншот | сообщение обозревателя в Telegram

Официально в Генштабе ВСУ не комментировали эту информацию. Однако другие военные аналитики, в частности эксперты проекта DeepState, также писали на днях о том, что ситуация в районе Покровска продолжает ухудшаться.

Аналитики рассказывали в частности, что враг затягивает пехоту в северную часть Покровска. Россияне активно осуществляют дистанционное минирование, а вхождение в город сильно ограничено.

ВС РФ продолжают осуществлять попытки зайти в Гришино и усиливает давление на Родинское.

"Самая большая проблема, что враг осуществляет рейды небольшими группами пехоты на запад от Родинского в глубину нашей обороны и выискивает пилотов, которые на сегодня под угрозой попасть в огневой контакт со штурмовиками противника", — пояснили аналитики DeepState.

Эксперты предупреждают, что именно Родинское является последним населенным пунктом, который создает возможности выйти из Мирнограда, что хорошо осознают россияне.

Стоит отметить, что 14 февраля соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый рассказал в интервью "Радио Свобода" о том, что в Покровске продолжаются последние бои.

В 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск 13 февраля поделились, что тела россиян, ликвидированных в боях за Покровск, могли бы заполнить всю Красную площадь.