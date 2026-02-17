Мирноград и Покровск: последний рубеж перед новым наступлением россиян

Оборона Мирнограда стремительно приближается к критической черте, а вместе с ней меняется и конфигурация фронта на востоке Донетчины. Российские войска усиливают давление на Покровско-Мирноградскую агломерацию, продвигаясь в городах и на флангах. Фокус выяснил означает ли это начало новой фазы наступления РФ и куда сместится главный удар.

Оборона Мирнограда (Донецкая область) оказалась на грани завершения — город почти полностью поглощают подразделения российских войск, заявляют аналитики DeepState. По их оценкам, российские силы постепенно продвигаются и в северную часть Покровска, что создает критическое давление на украинские оборонительные позиции.

По сообщению экспертов, в Покровске и на подступах к нему фиксируются точки запуска вражеских беспилотников и активное стягивание пехоты противника. Это позволяет противнику вести плотные огневые контактные бои, в частности в окрестностях села Гришино, которое расположено к северо-западу от города.

Аналитики также отмечают, что российские войска укрепили свои позиции в районах населенных пунктов Ровно и Светлое, что может стать плацдармом для дальнейших попыток продвижения в глубину территории вдоль между Покровском и Родинским. Такое развитие событий значительно усложняет оборону украинских подразделений в окрестностях Мирнограда.

В свою очередь, другие независимые источники отмечают, что в самом Покровске продолжаются интенсивные бои и враг постепенно устанавливает контроль над отдельными кварталами, хотя украинские силы продолжают удерживать некоторые участки на северо-западе города.

Эта динамика свидетельствует о том, что фронт в восточной части Донецкой области остается горячей точкой с высокой интенсивностью боевых действий и значительными рисками для защитников.

После Покровско-Мирноградской агломерации: новая фаза войны

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что Покровск уже фактически находится под контролем российских войск. По его словам, Силы обороны Украины покидают город, сохраняя контроль только над небольшой частью на северо-западе. Он отмечает, что такая ситуация была прогнозируемой, поскольку украинские подразделения не могли удерживать город бесконечно в условиях постепенного продвижения противника.

В то же время по словам Коваленко, Покровск и Мирноград выполнили свою роль как сдерживающий рубеж.

"Российские войска не смогли быстро прорвать Покровско-Мирноградскую агломерацию и выйти на оперативное пространство в направлении Доброполья и Дружковки с последующим давлением на Славянско-Краматорскую агломерацию. Вопрос захвата этих городов стоял перед российским командованием еще в прошлом году, однако сейчас, когда большая часть Покровска находится под контролем РФ, удержание города украинскими силами стало невозможным", — говорит Фокусу эксперт.

Среди дальнейших рисков Коваленко называет возобновление активных действий на Добропольском направлении и начало боев за Гришино. Также существует угроза активизации на Дружковском направлении и усиления давления на Константиновском. По его оценке, часть подразделений второй, 41-й и 51-й общевойсковых армий РФ, которые действовали на Покровско-Мирноградском направлении, может быть передислоцирована для наступления на Константиновку. Это позволит противнику перераспределять ресурсы на другие участки фронта, где требуется усиление.

Коваленко также подтверждает наличие у России резервов, которые пока не были полностью задействованы. По его словам, наибольшая их концентрация наблюдается на Запорожском направлении — в частности на Гуляйпольском и Запорожском отрезках. Кроме того, приоритетом для российского командования остается Славянско-Краматорский плацдарм.

По оценке эксперта, противник готовится к весенней наступательной кампании.

Рейдовые бои под огнем: что происходит в Мирнограде

Военный эксперт Олег Жданов описывает ситуацию в Мирнограде как "слоистую" — по его словам, город напоминает слоеный пирог. Часть районов уже полностью находится под контролем российских войск, а сам Мирноград фактически оказался в окружении. Существует лишь небольшая "серая зона", по которой возможно сообщение с городом, однако и она не является стабильным коридором — там продолжаются встречные бои.

"В городе происходят рейдовые действия и штурмовые бои: группы заходят одна за другой, возникают стрелковые столкновения, а ситуация постоянно меняется. Украинские военные не дают россиянам закрепиться, тогда как противник пытается выбить Силы обороны с позиций", — говорит Фокусу эксперт.

Жданов отмечает, что украинские подразделения находятся в крайне сложных условиях: поставки воды и боеприпасов осуществляется дронами, эвакуация раненых затруднена. Он отмечает, что бои фактически сводятся к истощению сторон и нанесению потерь друг другу.

Ключевыми точками эксперт называет Родинское — к северу от Мирнограда — и Гришино над Покровском. Удержание этих населенных пунктов не позволяет российским войскам замкнуть оперативное окружение. Если же они будут захвачены, существует риск формирования "котла".

В то же время Жданов допускает, что сдерживание противника может быть связано с достройкой новых рубежей обороны. По его словам, Министерство обороны получило разрешение завершить инженерные укрепления, которые ранее не были доведены до конца. Возможно, нынешние бои дают время для формирования новой линии обороны, на которую смогут отойти основные силы. В то же время он подчеркивает, что это лишь предположение.

Что касается общей ситуации, эксперт считает, что интенсивность на Покровском направлении несколько снизилась. Он предполагает, что часть сил противник мог перебросить на Гуляйпольское и Ореховское направления. По его мнению, для РФ приоритетом остается также Запорожская область.

"Даже в случае прекращения огня это может стать лишь паузой, а не завершением войны. Протяженность Покровского направления является крупнейшей среди оперативных отрезков фронта, что статистически обусловливает большое количество атак именно там", — резюмирует Жданов.

Напомним, 29 января "Украинская правда" писала о том, что ВС РФ уже развернули в Мирнограде свои штабы и артиллерию.

Фокус также писал о том, что россияне пытаются взять Покровск в "клешни".