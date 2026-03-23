Виснажують ЗСУ "м'ясними штурмами": як змінилася тактика ЗС РФ під Покровськом, — військовий

На Покровському напрямку російська армія змінила підхід до ведення наступальних дій. Так, ворог зробив ставку на масове використання піхоти замість важкої техніки. Водночас рівень підготовки цих військових суттєво знизився, що, зокрема, проявляється у збільшенні випадків здачі окупантів у полон.

Про це у коментарі "24 Каналу" розповів офіцер бригади "Рубіж" Національної гвардії України Володимир Черняк. Зокрема, він пояснив, що противник діє за стратегією виснаження українських сил.

За його словами, російські підрозділи дедалі частіше залучають до штурмів легку мобільну техніку — мотоцикли та квадроцикли, намагаючись швидко наблизитися до позицій Сил оборони. Однак така тактика виявляється малоефективною, оскільки завдяки сприятливішим погодним умовам українська аеророзвідка оперативно виявляє ці групи ще на підступах і знищує їх за допомогою безпілотників та вогневого ураження.

Паралельно росіяни активно застосовують інфільтраційні дії та намагаються проникати в тил невеликими групами. Втім, якщо на початковому етапі використання цієї тактики такі підрозділи мали стабільний зв’язок із командуванням, нині ситуація суттєво погіршилася. Часто військові опиняються без зв’язку, постачання та чіткого розуміння подальших дій, змушені переховуватися без їжі, поки обставини не змушують їх виходити з укриттів.

Відео дня

У деяких випадках це завершується добровільною здачею в полон українським військовим. Як наголошує Черняк, сутність тактики противника не змінилася — вона лише стала більш масовою. Основну роль у штурмах виконують слабо підготовлені підрозділи, які використовуються як витратний ресурс для виснаження оборони та примушення українських сил витрачати боєприпаси.

"Дехто просто виходить на наших військових, щоб здатися в полон. Тактика противника якісно не змінюється – лише кількісно. Але не варто забувати, що в Росії є добре підготовлені підрозділи – зокрема бригада "Рубіж" зараз стоїть саме проти таких", — розповів боєць.

Після того як такі групи досягають певного закріплення на позиціях, у бій вводяться вже професійні підрозділи — зокрема морська піхота та інші добре підготовлені частини. Таким чином російська армія комбінує різні рівні підготовки військ, компенсуючи втрати чисельною перевагою.

Офіцер також підкреслив, що навіть без оголошення загальної мобілізації Росія продовжує підтримувати високий темп наступальних дій, зазнаючи значних людських втрат. При цьому, за його оцінкою, російське керівництво надає пріоритет збереженню техніки, фактично замінюючи її людським ресурсом.

Крім того, він звернув увагу на формування в російському суспільстві специфічного сприйняття війни, де великі втрати подаються як прояв героїзму. Така риторика, на його думку, сприяє подальшому залученню людей до війська, попри зростання невдоволення у деяких регіонах через проблеми з виплатами військовим.

"Росіяни вміють перетворювати великі людські втрати на подвиг, у них вже формується культ СВО. Я думаю, що внутрішній споживач це з задоволенням "ковтає", і далі йтиме до війська", – зауважив він.

Нагадаємо, що, за словами командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді, російські війська скористалися погіршенням погодних умов і розпочали інтенсивний наступ одразу на кількох ділянках фронту від Гуляйполя до Покровська. Водночас українські оператори безпілотників за півтори доби знищили близько 900 окупантів та зірвали спроби прориву без суттєвих змін лінії фронту.

Раніше Фокус писав, що українські військові утримують позиції на півночі Покровська та Мирнограда, хоча вони є тактично невигідними, а найінтенсивніші бої точаться поблизу Гришиного. Водночас російські війська знизили активність штурмів через погоду та невизначеність щодо дій ЗСУ, але продовжують наступ малими піхотними групами.