Истощают ВСУ "мясными штурмами": как изменилась тактика ВС РФ под Покровском, — военный

На Покровском направлении российская армия изменила подход к ведению наступательных действий. Так, враг сделал ставку на массовое использование пехоты вместо тяжелой техники. В то же время уровень подготовки этих военных существенно снизился, что, в частности, проявляется в увеличении случаев сдачи оккупантов в плен.

Об этом в комментарии "24 Каналу" рассказал офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк. В частности, он пояснил, что противник действует по стратегии истощения украинских сил.

По его словам, российские подразделения все чаще привлекают к штурмам легкую мобильную технику — мотоциклы и квадроциклы, пытаясь быстро приблизиться к позициям Сил обороны. Однако такая тактика оказывается малоэффективной, поскольку благодаря благоприятным погодным условиям украинская аэроразведка оперативно обнаруживает эти группы еще на подступах и уничтожает их с помощью беспилотников и огневого поражения.

Параллельно россияне активно применяют инфильтрационные действия и пытаются проникать в тыл небольшими группами. Впрочем, если на начальном этапе использования этой тактики такие подразделения имели стабильную связь с командованием, сейчас ситуация существенно ухудшилась. Часто военные оказываются без связи, снабжения и четкого понимания дальнейших действий, вынуждены скрываться без еды, пока обстоятельства не заставляют их выходить из укрытий.

В некоторых случаях это завершается добровольной сдачей в плен украинским военным. Как отмечает Черняк, сущность тактики противника не изменилась — она лишь стала более массовой. Основную роль в штурмах выполняют слабо подготовленные подразделения, которые используются как расходный ресурс для истощения обороны и принуждения украинских сил расходовать боеприпасы.

"Некоторые просто выходят на наших военных, чтобы сдаться в плен. Тактика противника качественно не меняется — только количественно. Но не стоит забывать, что в России есть хорошо подготовленные подразделения — в частности бригада "Рубеж" сейчас стоит именно против таких", — рассказал боец.

После того как такие группы достигают определенного закрепления на позициях, в бой вводятся уже профессиональные подразделения — в частности морская пехота и другие хорошо подготовленные части. Таким образом российская армия комбинирует различные уровни подготовки войск, компенсируя потери численным преимуществом.

Офицер также подчеркнул, что даже без объявления всеобщей мобилизации Россия продолжает поддерживать высокий темп наступательных действий, неся значительные человеческие потери. При этом, по его оценке, российское руководство отдает приоритет сохранению техники, фактически заменяя ее человеческим ресурсом.

Кроме того, он обратил внимание на формирование в российском обществе специфического восприятия войны, где большие потери подаются как проявление героизма. Такая риторика, по его мнению, способствует дальнейшему привлечению людей в армию, несмотря на рост недовольства в некоторых регионах из-за проблем с выплатами военным.

"Россияне умеют превращать большие человеческие потери в подвиг, у них уже формируется культ СВО. Я думаю, что внутренний потребитель это с удовольствием "глотает", и дальше будет идти в армию", — отметил он.

Напомним, что, по словам командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди, российские войска воспользовались ухудшением погодных условий и начали интенсивное наступление сразу на нескольких участках фронта от Гуляйполя до Покровска. В то же время украинские операторы беспилотников за полтора суток уничтожили около 900 оккупантов и сорвали попытки прорыва без существенных изменений линии фронта.

Ранее Фокус писал, что украинские военные удерживают позиции на севере Покровска и Мирнограда, хотя они являются тактически невыгодными, а самые интенсивные бои идут вблизи Гришино. В то же время российские войска снизили активность штурмов из-за погоды и неопределенности относительно действий ВСУ, но продолжают наступление малыми пехотными группами.