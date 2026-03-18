ВС РФ начали весеннее наступление от Гуляйполя до Покровска: "минус" 900 россиян на 100 км, — "Мадяр"

Вооруженные силы Российской Федерации решили использовать резкое изменение погоды и начали стремительное наступление на отрезке фронта от Гуляйполя до Покровска, заявил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди. Благодаря операторам СБС обезвредили 900 оккупантов в течение полутора суток на участке в 100 км. Как началась весенне-летняя наступательная кампания ВС РФ и подтвердило ли командование активизацию россиян?

Российское командование решило воспользоваться непогодой и туманом и начало наступление сразу в нескольких точках на 100-километровом отрезке фронта от Гуляйполя по Покровск, рассказал Бровди в Telegram-канале. Под прикрытием погоды подразделения ВС РФ начали действовать 17 марта, потеряли 500-600 человек, затем продолжили 18 марта — и потеряли еще более 200. По мнению командира СБС, противник мог начать весенне-летнюю наступательную кампанию, которую давно ожидали.

Бровди написал, что россияне собрали на отрезке фронта пехоту, мотоциклы, бронемашины и даже лошадей. В первой волне штурмов задействовали солдат, которые инфильтрировались раньше и некоторое время прятались от ударов ВСУ. Операторы СБС обезвредили попытки прорыва на десятке отрезков — в итоге есть 292 погибших солдат ВС РФ, и 221 раненых. Следующая волна произошла в первой половине суток 18 марта: враг потери еще 177 человек. В заметке отмечаются исключительные темпы потерь ВС РФ на 100-километровом отрезке фронта за полтора суток — "минус" 900 солдат.

"900 за полтора суток — это несколько новая отметка. Весенне-летнее наступление будем считать частично [начатым]", — написал украинский офицер.

В заметке Бровди указаны направления, на которых активизировались ВС РФ, — это линия Гуляйполе-Покровск-Доброполье. Также отмечается, что конфигурация фронта не изменилась, и российское командование заплатило за это 900 россиянами.

Наступление РФ — что говорит Генштаб и аналитики

В отчетах Генштаба ВСУ указаны данные о количестве штурмовых действий на фронте, но официально спикеры командования не говорили о начале наступления ВС РФ. Согласно данным украинского командования, в течение предыдущих суток 17 марта состоялось суммарно 106 атак на участках Гуляйполе-Александровка-Покровск. Накануне — в два раза меньше (57), причем особенно привлекает внимание Покровское направление: 16 марта — 31 штурм ВС РФ, а 17 марта — 72 (рост в 2,3 раза). На карте боев проекта DeepState видим, что линия фронта тянется от Гуляйполя в Запорожской области через несколько сел в Днепропетровской области до Покровска-Родинского в Донецкой области. Последние изменения на карте — 8 марта возле Железнодорожного (южнее Гуляйполя), 13 марта возле Дачного.

Наступление РФ — карта фронта от Гуляйполя до Покровска-Доброполья, 18 марта Фото: DeepState

Отметим, 17 марта аналитики DeepState рассказали о замедлении общих темпов продвижения ВС РФ в течение марта. В то же время, зафиксировали рост потерянных территорий в Донецкой области: две недели назад россияне прошли 7 км, а в течение последней недели — уже 11.

Напоминаем, 18 марта аналитики Института изучения войны объяснили, почему начальник генштаба РФ Валерий Герасимов преувеличивает успехи россиян и обманывает президента Владимира Путина.