Темпы наступления упали, но ВС РФ пытаются прорваться: где сейчас активен враг, — DeepState

Темпы продвижения российских войск на фронте снизились, однако на отдельных направлениях противник продолжает наступательные действия и пытается улучшить свои позиции.

Об этом сообщает издание "Obozrevatel", ссылаясь на данные аналитиков DeepState. По их оценкам, в период с 9 по 15 марта площадь оккупированных территорий увеличилась на 34,41 кв. км, что меньше, чем неделей ранее, когда этот показатель составлял 43,49 кв. км. При этом в Донецкой области российские войска продвинулись на 11,7 кв. км, тогда как на предыдущей неделе — на 6,95 кв. км.

Основное продвижение зафиксировано в районе Орехового вблизи административной границы с Днепропетровской областью. В то же время в районе Покровско-Мирноградской агломерации наступление противника удалось остановить. На других участках Донетчины интенсивность боевых действий оставалась низкой — общее продвижение составило около 2,6 кв. км.

На Александровском и Гуляйпольском направлениях, вблизи стыка Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей, темпы продвижения снизились. За неделю противник захватил там 10,88 кв. км, тогда как на позапрошлой неделе — 15,8 кв. км. В то же время площадь инфильтрации частично выросла на Гуляйпольском направлении, но уменьшилась на Александровском, что в итоге дало общее сокращение.

Продвижение ВС РФ в Покровске и Мирнограде Фото: Deep State

В Сумской области продвижение противника в районе Грабовского, которое ранее превышало 20 км, на этой неделе остановилось. В то же время в районе Безсаловки российские силы захватили 0,94 кв. км, сформировав новый плацдарм, а также продвинулись к северу от Сум на 4,46 кв. км, где линия фронта длительное время оставалась без изменений. Площадь инфильтрации выросла незначительно — на 0,31 кв. км.

Кроме того, на прошлой неделе зафиксировано продвижение российских войск на Луганщине — впервые с июля прошлого года. Речь идет об участке между Грековкой и Макеевкой, при этом площадь проникновения там сократилась на 1,64 кв. км.

На других направлениях фронта существенных изменений не произошло. Всего за неделю площадь оккупированных территорий выросла на 34,41 кв. км, тогда как зона инфильтрации уменьшилась на 5,21 кв. км.

Также аналитики DeepState сообщили о продвижении российских сил вблизи Орехово-Васильевки, Миньковки и Васюковки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные остановили попытку России провести масштабное наступление в марте. Он отметил, что атаки врага продолжаются, но их масштаб и интенсивность значительно меньше, чем ожидало российское командование.

До этого в интервью он заявлял, что Силам обороны удалось освободить более 400 кв.км украинской территории благодаря успешным контрнаступательным операциям. По словам Владимира Зеленского, такие действия не только вернули контроль над территориями, но и сорвали подготовленное Россией масштабное наступление на юге Украины.