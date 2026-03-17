Темпи наступу впали, але ЗС РФ намагаються прорватися: де наразі активний ворог, — DeepState

Темпи просування російських військ на фронті знизилися, однак на окремих напрямках противник продовжує наступальні дії та намагається покращити свої позиції.

Про це повідомляє видання "Obozrevatel", посилаючись на дані аналітиків DeepState. За їхніми оцінками, у період із 9 по 15 березня площа окупованих територій збільшилася на 34,41 кв. км, що менше, ніж тижнем раніше, коли цей показник становив 43,49 кв. км. Водночас у Донецькій області російські війська просунулися на 11,7 кв. км, тоді як попереднього тижня — на 6,95 кв. км.

Основне просування зафіксовано в районі Горіхового поблизу адміністративного кордону з Дніпропетровською областю. Водночас у районі Покровсько-Мирноградської агломерації наступ противника вдалося зупинити. На інших ділянках Донеччини інтенсивність бойових дій залишалася низькою — загальне просування склало близько 2,6 кв. км.

Відео дня

На Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, поблизу стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей, темпи просування знизилися. За тиждень противник захопив там 10,88 кв. км, тоді як позаминулого тижня — 15,8 кв. км. Водночас площа інфільтрації частково зросла на Гуляйпільському напрямку, але зменшилася на Олександрівському, що в підсумку дало загальне скорочення.

Просування ЗС РФ у Покровську та Мирнограді Просування ЗС РФ у Гуляйполі Просування ЗС РФ у Грабовському Просування ЗС РФ у Безсалівці

У Сумській області просування противника в районі Грабовського, яке раніше перевищувало 20 км, цього тижня зупинилося. Водночас у районі Безсалівки російські сили захопили 0,94 кв. км, сформувавши новий плацдарм, а також просунулися на північ від Сум на 4,46 кв. км, де лінія фронту тривалий час залишалася без змін. Площа інфільтрації зросла незначно — на 0,31 кв. км.

Крім того, минулого тижня зафіксовано просування російських військ на Луганщині — уперше з липня минулого року. Йдеться про ділянку між Греківкою та Макіївкою, водночас площа проникнення там скоротилася на 1,64 кв. км.

На інших напрямках фронту суттєвих змін не відбулося. Загалом за тиждень площа окупованих територій зросла на 34,41 кв. км, тоді як зона інфільтрації зменшилася на 5,21 кв. км.

Також аналітики DeepState повідомили про просування російських сил поблизу Оріхово-Василівки, Міньківки та Васюківки.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові зупинили спробу Росії провести масштабний наступ у березні. Він відзначив, що атаки ворога тривають, але їхній масштаб і інтенсивність значно менші, ніж очікувало російське командування.

До цього в інтерв’ю він заявляв, що Силам оборони вдалося звільнити понад 400 кв.км української території завдяки успішним контрнаступальним операціям. За словами Володимира Зеленського, такі дії не лише повернули контроль над територіями, а й зірвали підготовлений Росією масштабний наступ на півдні України.