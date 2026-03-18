ЗС РФ почали весняний наступ від Гуляйполя до Покровська: "мінус" 900 росіян на 100 км, — "Мадяр"

Збройні сили Російської Федерації вирішили використати різку зміни погоди та почали стрімкий наступ на відтинку фронту від Гуляйполя до Покровська, заявив командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді. Завдяки операторам СБС знешкодили 900 окупантів протягом півтори доби на ділянці в 100 км. Як почалась весняно-літня наступальна кампанія ЗС РФ та чи підтвердило командування активізацію росіян?

Російське командування вирішило скористатись негодою та туманом і розпочало наступ відразу у кількох точках на 100-кілометровому відтинку фронту від Гуляйполя по Покровська, розповів Бровді у Telegram-каналі. Під прикриттям погоди підрозділи ЗС РФ почали діяти 17 березня, втратили 500-600 осіб, потім продовжили 18 березня — і втратили ще понад 200. На думку командира СБС, противник міг почати весняно-літню наступальну кампанію, яку давно очікували.

Бровді написав, що росіяни зібрали на відтинку фронту піхоту, мотоцикли, бронемашини і навіть коней. У першій хвилі штурмів задіяли солдатів, які інфільтрувались раніше та певний час ховались від ударів ЗСУ. Оператори СБС знешкодили спроби прориву на десятку відтинків — в підсумку є 292 загиблих солдатів ЗС РФ, та 221 поранених. Наступна хвиля сталась у першій половині доби 18 березня: ворог втрати ще 177 осіб. У дописі зауважуються виняткові темпи втрат ЗС РФ на 100-кілометровому відтинку фронту за півтори доби — "мінус" 900 солдатів.

"900 за півтори доби — це дещо нова відмітка. Весінньо-літній наступ вважатимемо частково розкоркованим", — написав український офіцер.

У дописі Бровді вказані напрямки, на яких активізувались ЗС РФ, — це лінія Гуляйполе-Покровськ-Добропілля. Також наголошується, що конфігурація фронту не змінилась, і російське командування заплатило за це 900 росіянами.

Наступ РФ — що каже Генштаб та аналітики

У звітах Генштаб ЗСУ вказані дані про кількість штурмових дій на фронті, але офіційно речники командування не говорили про початок наступу ЗС РФ. Згідно з даними українського командування, протягом попередньої доби 17 березня відбулось сумарно 106 атак на ділянках Гуляйполе-Олексадрівка-Покровськ. Напередодні — двічі менше (57), при чому особливо привертає увагу Покровський напрямок: 16 березня — 31 штурм ЗС РФ, а 17 березня — 72 (зростання у 2,3 раза). На карті боїв проєкту DeepState бачимо, що лінія фронту тягнеться від Гуляйполя у Запорізькій області через кілька сіл у Дніпропетровській області до Покровська-Родинського у Донецькій області. Останні зміни на карті — 8 березня біля Залізничного (південніше Гуляйполя), 13 березня біля Дачного.

Наступ РФ — карта фронту від Гуляйполя до Покровська-Добропілля, 18 березня Фото: DeepState

Зазначимо, 17 березня аналітики DeepState розповіли про сповільнення загальних темпів просування ЗС РФ протягом березня. Водночас, зафіксували зростання втрачених територій у Донецькій області: два тижні тому росіяни пройшли 7 км, а протягом останнього тижня — вже 11.

Нагадуємо, 18 березня аналітики Інституту вивчення війни пояснили, чому начальник генштабу РФ Валерій Герасимов перебільшує успіхи росіян та обманює президента Володимира Путіна.