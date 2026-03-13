"Прячутся по подвалам и погребам": полковник ВСУ рассказал о ситуации под Покровском

В Покровском и Мирнограде Донецкой области Силы обороны занимают позиции в северной части городов и они достаточно "невыгодны".

В то же время бойцы ВСУ крепко держали оборону в Покровске, заявил в эфире Radio NV начальник коммуникаций 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ, полковник Владимир Полевой.

"Если в районе Покровска и Мирнограда россияне имеют преимущество и там тактически невыгодные наши позиции, за которые мы цепляемся, то мы надеемся, что на это есть оперативный или стратегический замысел командования, а в городе Гришино это позиции, которые надо держать и мы там эффективно уничтожаем врага", — подчеркнул он.

Полевой в то же время отметил, что наступление Сил обороны на юге стало возможным и благодаря тому, что в Покровске украинские военные крепко держали оборону. "Для того, чтобы где-то наступать, то надо во всех местах сдерживать противника", — подчеркнул он.

Відео дня

По его словам, враг взял определенную тактическую паузу.

"Это связано с изменением погоды, а также с тем, что враг не может определиться, где будет направление нашего украинского главного удара. Поэтому мы фиксируем уменьшение интенсивности активных наступательных штурмовых действий на нашем направлении. Мы остались в позиционной обороне, держим позиции на севере Покровска и Мирнограда. И сейчас самые ожесточенные бои на нашем участке происходят в районе населенного пункта Гришино", — пояснил Полевой.

По его словам, россияне считают, что они уже взяли Покровск и Мирноград — об этом отчитались еще в январе, и что сейчас борются за Гришино.

"Они действительно контролируют с высот и укреплений, которыми богат Покровск, они контролируют подходы к городу, нашу логистику. Наши позиции там все еще есть, но это не мощный укрепрайон, не позиции наших пилотов, это позиции пехоты, которые держатся на севере Покровска и Мирнограда", — сказал Полевой.

По его словам, враг движется малыми пехотными группами, он использует русло реки Гришинка и ту застройку, которая переходит из Покровска в Гришино, как укрытие, и это дает ему возможность передвигаться.

При этом военный добавил, что на юге города Гришино враг сумел закрепиться и найти определенные укрытия, но он там не развернул позиции, командные пункты. Полевой добавил, что россияне зашли в городе в подвалы, погреба, где их Силы обороны Украины фиксируют и зачищают, но враг имеет численное преимущество в пехоте и в средствах поражения.

"Гришино стало серой зоной для обеих сторон, где есть интенсивное поражение как с нашей, так и с российской стороны. Они используют численное преимущество и постепенно продавливают и продвигаются на север Гришино", — подчеркнул Полевой.

Напомним, 3 марта аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ продвинулись под Славянском и Покровском.