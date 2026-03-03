ВС РФ продвинулись под Славянском и Покровском: где самый большой прорыв февраля, — DeepState (карты)

Вооруженные силы Российской Федерации смогли пройти около 1-2 км на двух отрезках фронта в Донецкой области, сообщили аналитики проекта DeepState. Россияне сместили фронт под Славянском и Покровском. При этом на одном из этих направлений ситуация заметно изменилась, начиная с начала февраля 2026 года. Рядом с какими населенными пунктами пришлось отходить Вооруженным силам Украины?

Россияне продвинулись рядом с тремя селами неоккупированной части Донецкой области, которые требует без боя отдать Кремль. Согласно данным DeepState, россияне имеют успехи на отрезке неподалеку Марково под Славянском и Ровно и Гришино под Покровском. Таймлайн показывает, что на Славянском направлении противник сильнее всего прогнул линию фронта — речь идет об изменениях на северо-восток и юго-восток от ключевого города обороны Донбасса.

Славянское направление. Проект DeepState обозначил продвижение ВС РФ в едва заметном на карте селе Марково. На карте линии фронта указано, что россияне прошли около 1 км, создав небольшой выступ от села Новомарково. Указанный населенный пункт, в котором до вторжения жило до 400 человек, расположен в полях на полпути между трассами М03 (на Славянск) и Н20 (на Краматорск).

Наступление РФ — продвижение россиян под Славянском, 2 марта, DeepState Фото: DeepState

Покровское направление. Под Покровском ВС РФ имеют успехи в двух точках, указано в отчете DeepState. В частности, есть рывок россиян от Ровно в сторону Родинского. Ориентировочно, речь идет об узком "клине" длиной около 1,7 км. Западнее — еще одна зона продвижения противника. Выяснилось, что под Гришиным враг прошел около 1 км, сунувшись дальше за Покровск на северо-запад.

Наступление РФ — продвижение россиян под Покровском, 2 марта, DeepState Фото: DeepState

Наступление РФ — самая большая зона прорыва февраля

На карте боевых DeepState можно сравнить конфигурацию линии фронта в начале февраля 2026 года и по состоянию на 2-3 марта. Отметки аналитиков показывают, что в лидерах по масштабам продвижения ВС РФ — отрезок под Славянском. Например, под Покровском, где было "горячее" с осени 2025 года, зафиксировали движение противника широкой дугой, ориентировочно, на 5 км на север. Аналогичная ситуация возле Александровки-Гуляйполя: изменения на уровне 1-2 км. Между тем сравнение линии боев под Славянском показывает, что в начале февраля не было 6-километрового выступа на юго-востоке в районе сел Васюковка-Никифоровка. Кроме того, россияне стояли на трассе М03 в 21 км от окраин Славянска, а в течение месяца прошли почти 3,5 км и зашли за Приволье. Еще одно направление наступления — с северо-востока: враг подвинул фронт между точками Ямполь-Резниковка (после падения Северска).

Наступление РФ — ситуация под Славянском по состоянию на 1 февраля, DeepState Фото: DeepState

Генштаб ВСУ в утреннем отчете за 3 марта сообщил, что наибольшее количество атак ВС РФ зафиксировало не под Славянском и не под Покровском. Горячее всего — на Гуляйпольском направлении: насчитали 40 российских атак. Между тем на Славянском направлении, на котором заметно наибольшее продвижение РФ, — 13 штурмов.

Отметим, 2 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подводил итоги зимней наступательной кампании ВС РФ и об успехах украинцев. По словам генерала, бойцы Сил обороны освободили больше территорий, чем россияне оккупировали в течение последнего месяца зимы.

Напоминаем, 3 марта появилось заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сообщил об итогах зимнего наступления ВС РФ.