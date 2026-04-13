Москва защищена, остальная Россия — нет: как удары Украины вскрывают уязвимость РФ

Интересные новости приходят от нашей разведки.

Помните новости о дефиците ракет для российской ПВО?

Так вот, уже несколько источников подтвердили мне, что у россиян действительно с этим большие проблемы. Некоторые ракеты подвозят на машины за сутки перед украинской ракетно-дроновой атакой. И они заканчиваются еще до того, как долетела половина украинских дронов, в некоторых случаях. Машины ПВО могут стоять на дежурстве с 1–2 ракетами, понимая, что их влияние на украинскую дроново-ракетную атаку будет минимальным.

Система перехватчиков, которая развивается в Украине, не настолько масштабирована в РФ и Крыму, и сейчас на эту тему идет вой (не понимаю, в чем дело, как мы знаем от экспертов, что дроновые перехватчики неэффективны, надо больше ЗРК типа "Панцирь", и все будет топ). Но что-то не вывозит страна, которая производит те самые "Панцири". Не сбивать дроны россияне во время каждой атаки не могут, потому что увеличилась точность поражений, и потери ценной и дефицитной техники увеличились до масштабов, которые падающая российская оборонка не может компенсировать, и чем дальше — тем хуже.

Если коротко, география и количество целей украинских ударов увеличиваются, а возможность РФ этому противодействовать — уменьшается. По сути, нужное количество ракет и необходимая зона зенитных перехватчиков сейчас сконцентрирована только в одном регионе — возле Москвы. Все остальные — терпят. И первый на очереди — Крым. Тот самый, который "хоть камни с неба" и "зато у нас нет войны".

Не знаю, кто больше повлиял на эти события, неплатежи оборонных заводов от падения российской экономики или украинские удары по этим самым заводам, но процесс пошел.

Когда-то я писал, что с этими дроново-ракетными ударами РФ открыла ящик Пандоры. Потому что когда-то и мы сформируем пропорциональный ответ, а на России много чего есть ценного и легковоспламеняющегося. Ну что ж, эти времена наступили.

