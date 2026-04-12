В России укрепляют ПВО: резиденцию Путина на Валдае защищают десятки "Панцирей"

Весной возле резиденции главы Кремля на Валдае было построено семь новых точек для систем противовоздушной обороны малой дальности "Панцирь". Теперь общее количество комплексов достигло уже 27 штук.

Строительство сразу семи новых башен для "Панцирей", предназначенных для защиты от средств воздушного нападения, началось 17 марта. Об этом пишет "Радио Свобода".

Журналисты проанализировали спутниковые снимки сервиса Planet.com и обнаружили, что на некоторых площадках возле представительства Путина в Ленинградской области РФ уже установлены ЗРК.

Обнаруженные системы ПВО вокруг резиденции Путина

Системы ПВО на Валдае расположены вокруг резиденции Владимира Путина двумя кольцами разных диаметров, в точности повторяя принцип размещения башен с "Панцирями" и вокруг российской столицы. В этой резиденции много времени проводит Алина Кабаева с сыновьями кремлевского диктатора.

Сколько систем ПВО охраняют резиденцию Путина на Валдае

Первая башня для ПВО появились возле резиденции Путина в 2023 году в селе Ящерово Новгородской области, а второй комплекс обнаружили на острове Рябиновый в 2024 году. Комплекс противовоздушной обороны сняли из-под Санкт-Петербурга.

В июле 2025 года спутниковые снимки показали, что вокруг резиденции Путина было сосредоточено не менее 7 систем ПВО "Панцирь-1".

А в августе 2025-го вокруг резиденции на Валдае было обнаружено уже 12 башен и возвышенных позиций для размещения на них ЗРГК "Панцирь-С1".

Напомним, 29 декабря 2025 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина якобы атаковала резиденцию Путина 91 беспилотником.

При этом, как выяснилось, видео с кадрами атаки дронов на валдайский дворец Путина было создано с помощью "искусственного интеллекта".