Путин окружил свою резиденцию на Валдае 12 позициями ЗРГК "Панцирь-С1" (фото)
Ранее вокруг резиденции президента Российской Федерации Владимира Путина располагались семь систем противовоздушной обороны, сейчас их количество возросло до 12. Также исследователи обнаружили по меньшей мере одну позицию зенитно-ракетного комплекса С-400.
Вокруг резиденции президента России Владимира Путина в Валдае обнаружено уже 12 башен и возвышенных позиций для размещения на них ЗРГК "Панцирь-С1". На это обратил внимание журналист "Радио Свобода" Марк Крутов, на основе данных аналитика Jembob.
"Сколько башен ПВО нужно Путину, чтобы прикрыть его резиденцию Валдай, где, как известно, его сыновья и их мать, Алина Кабаева, проводят достаточно много времени?", — написал он.
Журналист обнародовал карту с пометками, где именно могут располагаться зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С1".
Другой OSINT-аналитик Jembob также проанализировал новые спутниковые снимки, где зафиксированы системы ПВО вокруг Валдая. Также исследователи обнаружили по меньшей мере одну позицию ЗРК С-400 неподалеку от резиденции Путина. Эти башни для ПВО аналитики в шутку обозначили башни Flaktürm вроде немецких башен ПВО времен Второй мировой.
Путин окружил свою резиденцию на Валдае ПВО
Еще 17 июля 2025 года спутниковые снимки показывали, что российские войска сосредоточили не менее 7 систем ПВО "Панцирь-1" вокруг резиденции президента России Владимира Путина на Валдае Ленинградской области.
5 июля СМИ писали, что неподалеку от резиденции Путина на Валдае, на острове Рябиновый, россияне установили систему ПВО ЗРГК "Панцирь-С1". Спутниковые фото, сделанные 6 мая 2024 года, показывают комплекс, установленный на специальной башне посреди леса.
8 мая сообщалось, что на территории России начали все больше устанавливать муляжи систем ПВО. В частности, на Дальнем Востоке начали размещать макеты зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.