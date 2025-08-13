Путин окружил свою резиденцию на Валдае 12 позициями ЗРГК "Панцирь-С1" (фото)

Ранее вокруг резиденции президента Российской Федерации Владимира Путина располагались семь систем противовоздушной обороны, сейчас их количество возросло до 12. Также исследователи обнаружили по меньшей мере одну позицию зенитно-ракетного комплекса С-400.

Вокруг резиденции президента России Владимира Путина в Валдае обнаружено уже 12 башен и возвышенных позиций для размещения на них ЗРГК "Панцирь-С1". На это обратил внимание журналист "Радио Свобода" Марк Крутов, на основе данных аналитика Jembob.

"Сколько башен ПВО нужно Путину, чтобы прикрыть его резиденцию Валдай, где, как известно, его сыновья и их мать, Алина Кабаева, проводят достаточно много времени?", — написал он.

Журналист обнародовал карту с пометками, где именно могут располагаться зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С1".

Другой OSINT-аналитик Jembob также проанализировал новые спутниковые снимки, где зафиксированы системы ПВО вокруг Валдая. Также исследователи обнаружили по меньшей мере одну позицию ЗРК С-400 неподалеку от резиденции Путина. Эти башни для ПВО аналитики в шутку обозначили башни Flaktürm вроде немецких башен ПВО времен Второй мировой.

Резиденции Путина — установка ПВО для защиты президента РФ Фото: X (Twitter) Резиденции Путина — фрагмент ПВО для защиты президента РФ Фото: X (Twitter)

Путин окружил свою резиденцию на Валдае ПВО

Еще 17 июля 2025 года спутниковые снимки показывали, что российские войска сосредоточили не менее 7 систем ПВО "Панцирь-1" вокруг резиденции президента России Владимира Путина на Валдае Ленинградской области.

5 июля СМИ писали, что неподалеку от резиденции Путина на Валдае, на острове Рябиновый, россияне установили систему ПВО ЗРГК "Панцирь-С1". Спутниковые фото, сделанные 6 мая 2024 года, показывают комплекс, установленный на специальной башне посреди леса.

8 мая сообщалось, что на территории России начали все больше устанавливать муляжи систем ПВО. В частности, на Дальнем Востоке начали размещать макеты зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.