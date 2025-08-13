Путін оточив свою резиденцію на Валдаї 12 позиціями ЗРГК "Панцир-С1" (фото)

Раніше навколо резиденції президента Російської Федерації Володимира Путіна розташовувалися сім систем протиповітряної оборони, зараз їхня кількість зросла до 12. Також дослідники виявили щонайменше одну позицію зенітно-ракетного комплексу С-400.

Навколо резиденції президента Росії Володимира Путіна у Валдаї виявлено вже 12 веж та піднесених позицій для розміщення на них ЗРГК "Панцир-С1". На це звернув увагу журналіст "Радіо Свобода" Марк Крутов, на основі даних аналітика Jembob.

"Скільки веж ППО потрібно Путіну, щоб прикрити його резиденцію Валдай, де, як відомо, його сини та їхня мати, Аліна Кабаєва, проводять досить багато часу?", — написав він.

Журналіст оприлюднив карту з позначками, де саме можуть розташовуватися зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С1".

Інший OSINT-аналітик Jembob також проаналізував нові супутникові знімки, де зафіксовані системи ППО навколо Валдая. Також дослідники виявили щонайменше одну позицію ЗРК С-400 неподалік резиденції Путіна. Ці вежі для ППО аналітики жартома позначили вежі Flaktürm на кшталт німецьких веж ППО часів Другої світової.

Резиденції Путіна — установка ППО для захисту президента РФ Фото: X (Twitter) Резиденції Путіна — фрагмент ППО для захисту президента РФ Фото: X (Twitter)

Путін оточив свою резиденцію на Валдаї ППО

Ще 17 липня 2025 року супутникові знімки показували, що російські війська зосередили щонайменше 7 систем ППО "Панцир-1" навколо резиденції президента Росії Володимира Путіна на Валдаї Ленінградської області.

5 липня ЗМІ писали, що неподалік від резиденції Путіна на Валдаї, на острові Рябіновий, росіяни встановили систему ППО ЗРГК "Панцирь-С1". Супутникові фото, зроблені 6 травня 2024 року, показують комплекс, встановлений на спеціальній башті посеред лісу.

8 травня повідомлялося, що на території Росії почали дедалі більше встановлювати муляжі систем ППО. Зокрема, на Далекому Сході почали розміщувати макети зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400.