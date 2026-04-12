У Росії зміцнюють ППО: резиденцію Путіна на Валдаї захищають десятки "Панцирів"

Навесні біля резиденції глави Кремля на Валдаї було побудовано сім нових точок для систем протиповітряної оборони малої дальності "Панцир". Тепер загальна кількість комплексів досягла вже 27 штук.

Будівництво одразу семи нових веж для "Панцирів", призначених для захисту від засобів повітряного нападу, розпочалося 17 березня. Про це пише "Радіо Свобода".

Журналісти проаналізували супутникові знімки сервісу Planet.com і виявили, що на деяких майданчиках біля представництва Путіна в Ленінградській області РФ уже встановлено ЗРК.

Виявлені системи ППО навколо резиденції Путіна

Системи ППО на Валдаї розташовані навколо резиденції Володимира Путіна двома кільцями різних діаметрів, точно повторюючи принцип розміщення веж із "Панцирами" і навколо російської столиці. У цій резиденції багато часу проводить Аліна Кабаєва з синами кремлівського диктатора.

Скільки систем ППО охороняють резиденцію Путіна на Валдаї

Перша вежа для ППО з'явилися біля резиденції Путіна 2023 року в селі Ящерово Новгородської області, а другий комплекс виявили на острові Рябіновий у 2024 році. Комплекс протиповітряної оборони зняли з-під Санкт-Петербурга.

У липні 2025 року супутникові знімки показали, що навколо резиденції Путіна було зосереджено щонайменше 7 систем ППО "Панцир-1".

А в серпні 2025-го навколо резиденції на Валдаї було виявлено вже 12 веж і піднесених позицій для розміщення на них ЗРГК "Панцир-С1".

Нагадаємо, 29 грудня 2025 року глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна нібито атакувала резиденцію Путіна 91 безпілотником.

При цьому, як з'ясувалося, відео з кадрами атаки дронів на валдайський палац Путіна було створено за допомогою "штучного інтелекту".