Весенний экзамен для ВСУ: что изменится на фронте и почему сейчас больше оптимизма, чем в 2025 году

Немного мыслей на весну.

По личному опыту, весна — это для командования что-то типа снега для киевских коммунальщиков. Всегда неожиданность, год от года.

Проблема в том, что за зиму все привыкают к тактическим зимним алгоритмам. А зимой да, "крылья" малоэффективны, но "мавики" и ФПВ отрабатывают на 300%.

Это потому, что зимой сложный грунт (снег, грязь), медленное перемещение пехоты пешком по лысым посадкам, много "санитарных" по дороге (холодная погода), и это влияет на характер боевых действий. "Мавики" контролируют немного, несколько километров всего, потому что низкие облака, "крылья" не работают, и несколько километров — это немного, но попробуй пройти эти несколько километров по лысым посадкам, под сбросами, ФПВ и по минам в снегу, где тебя очень хорошо видно.

Но потом на посадках появляется листва, и "мавики" видят уже гораздо хуже. Просачивания врага становятся более эффективными. Целей для поражения под "мавиком" становится намного меньше. Кроме того, транспорт становится более эффективным (мотоциклы, багги, медмаксы).

Наступает время "крыльев".

Именно "крылья" должны "растянуть" зону поражения на 10–15 км вперед, держать цели, постоянно там каруселить и "добирать" цели из логистики врага, что в совокупности с поражением под "мавики" и делает невозможным скапливание врага в зоне ближних двух километров в ЛБЗ под листвой.

Год назад мы провалились немного, потому что "Рубикон" активировал усилия по сбиванию наших "крыльев". В этот год мы заходим уже более подготовленные. Уже есть мысли, как в таких условиях эффективно работать, которые обкатаны практикой.

Посмотрим, как оно получится в реальности и насколько хорошо мы сможем сдать весенний экзамен.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

