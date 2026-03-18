"Ланцет" в центре Киева: как меняет тактику Россия и полетят ли 1000 дронов в день

Ситуация сейчас выглядит так, что Россия окончательно перешла от "точечных ударов" к простой модели — давить массой на всех участках фронта.

И в эту логику ложится заявление президента, что Россия собирается запускать по 1000 дронов в сутки по украинским городам и критической инфраструктуре. Когда летит много, часть все равно проходит. И именно на это они делают ставку.

Давайте смотреть на факты. Инцидент в центре Киева — хороший тому пример. Можно долго дискутировать, что это было: обломки "Ланцета" и ИПСО или реально что-то долетело. Но, по сути, это не имеет большого значения. Есть сам факт — центр столицы является достижимым для российских дронов.

И это ключевое изменение.

Если раньше было ощущение, что основное давление будет на приграничные регионы или отдельные города, то сейчас эта логика размывается. Киев постепенно становится такой же зоной регулярной нагрузки, просто с определенной задержкой во времени.

И дальше этого будет только больше. Потому что когда противник масштабирует производство и выходит на сотни ударных БПЛА ежедневно, вопрос уже не "долетит ли", а "сколько долетит".

Мы заходим в ситуацию, когда не понимаем, успеем ли сделать адекватную защиту? Есть ли ресурсы человеческие и финансовые в достаточном количестве для их внедрения и масштабирования? Возможно, есть смысл направить бюджетные средства на защиту страны, а не на популистские раздачи избирателям по 1500 грн? Потому что времени на раскачку уже нет.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

