Информационный проект: "Флэш" объяснил, зачем ВС РФ запустили на Киев 40 "Ланцетов"

"Ланцет", вернее его обломки в самом центре Киеве — не что иное как информационный проект РФ, направленный на создание картины успеха в войне с Украиной.

Поскольку в последнее время украинская ПВО работает очень эффективно, а российским чиновникам нужно давать главе Кремля Владимиру Путину и населению хорошие новости, в ход и идут подобные методы, констатирует советник главы Минобороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Для этого они готовят целую операцию с шахедами и ланцетами. Задача – любой ценой продемонстрировать жителям РФ и верхушке РФ обломки "Ланцета" в Киеве", — констатирует эксперт.

Он отмечает, что россияне использовали электрический "Ланцет", несмотря на то, что у РФ есть "для такого шоу" гораздо подостойнее изделия. Бескрестнов предполагает, что, поскольку ажиотаж вокруг этого дрона в России поутих, а производителям срочно нужна была хорошая история для новых закупок.

"С этой целью они запускают в Киев….. 40 "Ланцетов". Представьте, наш враг тратит 40 дорогих изделий, предназначенных для других задач, только для показухи. К "Ланцетам" добавляют "Шахеды" с фрагментами "Ланцетов", и утром вся эта стая вылетает на Киев", — пишет "Флэш".

Автор подчеркивает, что, поскольку "Ланцет" — это средство ближнего фронтового поражения на 30–80 километров, россияне выжидают благоприятного ветра в сторону столицы, находят ближайшую точку в Киев и оттуда стартуют, поскольку обычный "Ланцет" просто физически не преодолеет 200 км до Киева.

Поэтому на "Ланцетах" снимают боевую часть, ставят дополнительный аккумулятор вместо боевой части. Аккумуляторы заменяют дорогими батареями новой технологии. На такие расстояния управлять Ланцетами по радиоканалу на высоте 1,5 километра можно, но вот атаковать до земли нет. Но это и не нужно, задача другая.

"Вся эта процессия в полете растянулась по высотам практически от Чернигова до Киева. Наши ведомства хорошо поработали, и в Киев из стаи каким-то чудом добрались несколько единиц, которые, конечно, никакого вреда не нанесли, но обломок на Майдан все-таки занесли", — резюмирует Бескрестнов.

Он поблагодарил россиян за эту операцию, поскольку те 40 "Ланцетов", которые были отправлены на Киев, не нанесут урона технике и людям на фронте, где они являются точным оружием, украинская ПВО еще раз отработала тактику обнаружения и противодействия малым воздушным целям, а эксперты получили возможность исследовать электронику сбитых "Ланцетов".

Отметим, что еще вчера Бескрестнов говорил о том, что обломки "Ланцетов" могли быть сброшены с "Шахедов" намеренно, чтобы напугать украинцев якобы новыми возможностями ВС РФ.

В свою очередь директор программ безопасности центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире канала "Киев 24" тоже сказал, что не удивлен действиями россиян. Он констатирует, что раньше они уже использовали "Шахеды" для переноса fpv-дронов, ракет и других боеприпасов.

Ссылаясь на экспертов, он не исключает, что "Ланцет" так же может быть одним из видов скидов.

"Почему не может быть испытания такой пары "Шахед"-"Ланцет"? Вполне возможно", – отмечает Лакийчук, но все же советует дождаться официальных выводов специалистов.

Напомним, что указывает на то, что "Ланцет" в центре Киева — это пропаганда врага.

Также сообщалось, что летом прошлого года россияне начали оснащать "Ланцеты" новой боевой частью с увеличенным зарядом взрывчатки.