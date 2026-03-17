Інформаційний проект: "Флеш" пояснив, навіщо ЗС РФ запустили на Київ 40 "Ланцетів"

"Ланцет", точніше його уламки в самому центрі Києві — не що інше як інформаційний проект РФ, спрямований на створення картини успіху у війні з Україною.

Оскільки останнім часом українська ППО працює дуже ефективно, а російським чиновникам потрібно давати главі Кремля Володимиру Путіну і населенню хороші новини, в хід і йдуть подібні методи, констатує радник глави Міноборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Для цього вони готують цілу операцію з шахедами і ланцетами. Завдання — за всяку ціну продемонструвати жителям РФ і верхівці РФ уламки "Ланцета" в Києві", — констатує експерт.

Він зазначає, що росіяни використовували електричний "Ланцет", незважаючи на те, що у РФ є "для такого шоу" набагато вартісніші вироби. Бeскрестнов припускає, що ажіотаж навколо цього дрона в Росії вщух, а виробникам терміново потрібна була гарна історія для нових закупівель.

"Із цією метою вони запускають на Київ..... 40 "Ланцетів". Уявіть, наш ворог витрачає 40 дорогих виробів, призначених для інших завдань, тільки для показухи. До "Ланцетів" додають "Шахеди" з фрагментами "Ланцетів", і вранці вся ця зграя вилітає на Київ", — пише "Флеш".

Автор підкреслює, що, оскільки "Ланцет" — це засіб ближнього фронтового ураження на 30-80 кілометрів, росіяни вичікують сприятливого вітру в бік столиці, знаходять найближчу точку до Києва і звідти стартують, оскільки звичайний "Ланцет" просто фізично не подолає 200 км до Києва.

Тому на "Ланцетах" знімають бойову частину, ставлять додатковий акумулятор замість бойової частини. Акумулятори замінюють дорогими батареями нової технології. На такі відстані керувати "Ланцетами" радіоканалом на висоті 1,5 кілометра можна, але ось атакувати до землі — ні. Але це й не потрібно, завдання інше.

"Уся ця процесія в польоті розтягнулася по висотах практично від Чернігова до Києва. Наші відомства добре попрацювали, і до Києва зі зграї якимось дивом дісталися кілька одиниць, які, звісно, ніякої шкоди не завдали, але уламок на Майдан усе-таки занесли", — резюмує Бескрестнов.

Він подякував росіянам за цю операцію, оскільки ті 40 "Ланцетів", що були відправлені на Київ, не завдадуть шкоди техніці та людям на фронті, де вони є точною зброєю, українська ППО ще раз відпрацювала тактику виявлення та протидії малим повітряним цілям, а експерти отримали змогу дослідити електроніку збитих "Ланцетів".

Зазначимо, що ще вчора Бескрестнов говорив про те, що уламки "Ланцетів" могли бути скинуті з "Шахедів" навмисно, щоб налякати українців нібито новими можливостями ЗС РФ.

Своєю чергою директор програм безпеки центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в ефірі каналу "Київ 24" теж сказав, що не здивований діями росіян. Він констатує, що раніше вони вже використовували "Шахеди" для перенесення fpv-дронів, ракет та інших боєприпасів.

Посилаючись на експертів, він не виключає, що "Ланцет" так само може бути одним із видів скидів.

"Чому не може бути випробування такої пари "Шахед"-"Ланцет"? Цілком можливо", — зазначає Лакійчук, але все ж радить дочекатися офіційних висновків фахівців.

