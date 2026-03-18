"Ланцет" у центрі Києва: як змінює тактику Росія і чи полетять 1000 дронів на день

Ситуація зараз виглядає так, що Росія остаточно перейшла від "точкових ударів" до простої моделі — тиснути масою на всіх ділянках фронту.

І в цю логіку лягає заява президента, що Росія збирається запускати по 1000 дронів на добу по українських містах і критичній інфраструктурі. Коли летить багато, частина все одно проходить. І саме на це вони роблять ставку.

Давайте дивитися на факти. Інцидент у центрі Києва — хороший тому приклад. Можна довго дискутувати, що це було: уламки "Ланцета" та ІПСО чи реально щось долетіло. Але, по суті, це не має великого значення. Є сам факт — центр столиці є досяжним для російських дронів.

І це ключова зміна.

Якщо раніше було відчуття, що основний тиск буде на прикордонні регіони або окремі міста, то зараз ця логіка розмивається. Київ поступово стає такою ж зоною регулярного навантаження, просто з певною затримкою в часі.

І далі цього буде тільки більше. Бо коли противник масштабує виробництво і виходить на сотні ударних БпЛА щодня, питання вже не "чи долетить", а "скільки долетить".

Ми заходимо в ситуацію, коли не розуміємо, чи встигнемо зробити адекватний захист? Чи є ресурси людські та фінансові в достатній кількості для їх впровадження та масштабування? Можливо, є сенс спрямувати бюджетні кошти на захист країни, а не на популістичні роздачі виборцям по 1500 грн? Бо часу на розкачку вже немає.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

