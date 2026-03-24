Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Атака на Львов: горит историческая церковь святого Андрея в центре города (видео)

В центре Львова горит наследие ЮНЕСКО | Фото: Соцсети

Во Львовской ОВА сообщили о "прилете" в центре города и о попадании в наследие ЮНЕСКО.

"Враг продолжает атаковать Львовскую область. Есть прилет в центральную часть Львова. По предварительной информации, пострадало наследие ЮНЕСКО. Угроза дальше высокая. Оставайтесь в укрытиях!!!" — написал председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Также он сообщил о двух раненых. И подтвердил, что была атакована многоэтажка во львовском районе Сихов.

Местные СМИ и паблики сообщают о попадании в историческое здание монастыря бернардинцев в центре Львова. Над городом поднимается черный дым.

Во Львове пострадал монастырь бернардинцев
Напомним, во Львове прогремели взрывы вскоре после того, как стало известно, что в направлении города летит вражеский ударный дрон.

Накануне мониторинговые каналы и даже президент Украины сообщали, что россияне готовят массированный удар по Украине. Враг проводит переброску самолетов с целью снаряжения крылатыми ракетами.