Львів після удару: пошкоджені будинки, транспорт і десятки поранених, — Садовий

У Львові внаслідок ворожої атаки постраждали 26 людей, однак обійшлося без загиблих. У місті зафіксовані значні руйнування житлових будинків, пошкодження транспорту та перебої з комунікаціями.

Після засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій у Львові мер міста Андрій Садовий оприлюднив оновлені дані щодо наслідків ворожої атаки. У лікарнях міста перебувають 26 постраждалих. Водночас, за словами міського голови, найважливішим є те, що обійшлося без загиблих.

"Галицький район. Пошкоджено будинок на площі Соборній, 3 — це пам’ятка архітектури національного значення. Постраждали 17 квартир. На вул. Бандери пошкоджено 4 будинки — вибито 23 вікна. 6 квартир потребують відселення. 4 сімʼї вже тимчасово поселили в готелі", — зазначив Садовий

У Сихівському районі зафіксовано пошкодження 19 багатоквартирних будинків. Загалом там вибито понад 1300 вікон. Найбільших руйнувань зазнав будинок на проспекті Червоної Калини, 103, де зафіксували два влучання. Пошкоджено чотири під’їзди, 136 квартир і постраждали понад 350 мешканців. У цьому будинку наразі відсутні газ та електропостачання.

"Пошкоджено комунальний транспорт: вибито 30 вікон, 2 лобових, вирвано 5 люків. Попередні збитки — близько 650 тисяч гривень. Стан електроніки ще з’ясовують. Працюємо на місцях. Допомагаємо людям", — додав Садовий.

Раніше ми також інформували, що під час російської атаки у Львові постраждала історична церква, яка належить до об’єктів спадщини ЮНЕСКО. Внаслідок обстрілу там спалахнула пожежа, яку ліквідовували рятувальники. Удар спричинив пошкодження культурної спадщини міста.