"Я стояв перед палаючим будинком": Садовий перепросив за свої слова про ППО під час удару по Львову

Міський голова Львова Андрій Садовий визнав, що його попередня заява про роботу Сил безпілотних систем була емоційною і некоректною та зазначив, що з повагою ставиться до військовослужбовців протиповітряної оборони.

Про це очільник міста написав у своєму Telegram-каналі 25 березня. Після того, як на його зауваження через удар РФ по Львову, відповів командувач СБС Роберт Бровді "Мадяр".

Мер Львова наголосив, що ставиться до роботи сил ППО з повагою, а громада максимально закриває усі запити, що надходять від військових.

"З великою повагою ставлюся до сил ППО і до всіх, хто захищає наше небо і землю. Громада Львова максимально закриває запити, які надходять від військових. Розумію, що рішення про використання техніки і ресурсів ухвалюють відповідальні люди. Вони точно краще знають, де це потрібно найбільше", — написав він.

Андрій Садовий визнав, що його зауваження щодо того, як ворожі дрони 24 березня змогли долетіти до міста, були некоректними.

"Моя реакція на запитання журналістки була емоційною і некоректною. У той момент я стояв перед палаючим будинком у центрі міста і бачив наслідки російської атаки. Дякую всім, хто звернув на це увагу", — визнав Садовий.

24 березня після атаки дронів РФ, які влучили у саме серце Львова, Андрій Садовий сказав, що у нього "багато питань до всіх" після вчорашнього нальоту дронів на Львів, оскільки місто постійно витрачає кошти на протиповітряну оборону. У відповідь командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр" назвав "докором" чи "рекламацією покупця", і закликав мера припинити робити подібні зауваження. "Мадяр" навів статистику ворожого обстрілу за 24 березня і згадав, що 15 з 556 "Шахедів" змогли досягти цілі, що складає лише 3% від загальної кількості.

Наприкінці Роберт "Мадяр" додав, що не йому давати поради голові міста, однак і Садовому не слід дорікати тим, хто вдень та вночі обороняє українське небо.

