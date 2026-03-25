"Не вам дорікати": командувач СБС відповів Садовому на питання, чому дрони РФ долетіли до Львова

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр" різко відреагував на зауваження мера Львова Андрія Садового щодо того, що ворожі дрони 24 березня змогли долетіти до міста.

Військовий звернув увагу на те, що ворожі обстріли БпЛА відбуваються постійно, і у березні не було жодної доби, щоб у небі над Україною не літали менше 100 російських "Шахедів" чи "Гераней". Про це "Мадяр" написав у своєму Telegram-каналі 25 березня.

"Були й будуть доби й по 400-500, як-от сьогодні. Більше того, зовсім тихо у небі було на пальцях однієї руки протягом всієї зими 25-26 рр.", — зауважив командувач СБС.

Вечірнє питання Садового про те, чому дрони РФ змогли дістатися Львова, військовий назвав "докором" чи "рекламацією покупця", і закликав мера припинити робити подібні зауваження. "Мадяр" навів статистику ворожого обстрілу за 24 березня і згадав, що 15 з 556 "Шахедів" змогли досягти цілі, що складає лише 3% від загальної кількості.

"Такого навіть розміру ральцю у мерії не існує, от без жартів — не існує такої ППО на планеті Земля, що руцями воїнів у глибину ешелонів та рубежів від передка і до мирних міст стирають 95-97% дронів, що атакують", — наголосив військовий.

Реакція командувача СБС на зауваження Садового

Наприкінці Роберт "Мадяр" додав, що не йому давати поради голові міста, однак і Садовому не слід дорікати тим, хто вдень та вночі обороняє українське небо.

Варто зазначити, що таку реакцію спровокував коментар мера Львова на обстріл міста російськими дронами у вівторок. У коментарі для медіа "Новини LIVE" Садовий заявив, що у нього "питання є до всіх" щодо того, як ворожі "Шахеди" змогли долетіти до міста і не були збиті раніше. Чиновник також зауважив у коментарі, що Львів постійно закуповує засоби протидії атакам для військових, у тому числі антидронові системи.

