Російський удар по центру Львова зруйнував житло бренд-дизайнера ЗСУ (фото)

Російський "Шахед" під час атаки на Львів 24 березня зруйнував квартиру військовослужбовця та автора графічного стилю ЗСУ Тараса Іщика.

Ворожий безпілотник атакував будинок у самому центрі Львова — дворі Бернардинського монастиря, де розташована квартира Тараса Іщика. Про це розповів сам військовий увечері на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні російські терористи атакували мою квартиру в дворі Бернардинського монастиря у Львові. Ті, хто в ній були, ті знають, яким душевним це місце було", — поділився Іщик.

Він додав, що росіяни цілилися не по будинку чи церкві, однак цілили "у саме серце Львова". Також військовий висловив вдячність міській раді та меру, а також службам, що оперативно відреагували і працюють над ліквідацією наслідків удару по місту.

Скриншот | Тарас Іщик розповів про удар росіян по його житлу у Львові

Хто такий Тарас Іщик

Тарас Іщик — військовий 103-ї окремої бригади територіальної оборони імені Андрея Шептицького (103 ОБрТрО), а також бренд-дизайнер ЗСУ, дослідник військової меморіальної культури. The Ukrainians пише, що Іщик також є автором графічного стилю Сил оборони.

До початку повномасштабного вторгнення Іщик був графічним дизайнером і бренд-менеджером у низці приватних компаній. У 2021 році він став резервістом ЗСУ, а з початку повномасштабної війни у 2022 році став пресофіцером Збройних сил. Згодом він ініціював та очолив створення графічного стилю ЗСУ, завдяки чому з'явився брендбук українських Збройних сил.

Нагадаємо, увечері 24 березня міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, скільки людей постраждали внаслідок російської атаки по місту.

Також російські "Шахеди" 24 березня атакували Івано-Франківськ: внаслідок обстрілу загинув військовий 50 полку Нацгвардії разом із донькою, який прийшов відвідати дружину у пологовому будинку.