Прийшов з донькою відвідати дружину: загиблий через атаку на Івано-Франківськ служив у 50 полку Нацгвардії (фото)

Внаслідок російської атаки на Івано-Франківськ вдень 24 березня загинув військовослужбовець 50 полку Національної гвардії України, солдат Володимир Шкрумеляк. Разом із ним обірвалося життя його доньки Анелії.

Батько з донькою прийшли у пологовий, що постраждав внаслідок ворожого обстрілу, аби провідати дружину, яка днями народила Володимиру сина. Про це розповіли увечері на сторінці 50 полку імені полковника Семена Височана Національної гвардії України у Facebook.

"Варварська атака російських окупантів забрала життя нацгвардійця та його доньки Анелі, яка прийшла разом з батьком до пологового будинку", — йдеться у дописі.

Володимир Шкрумеляк приєднався до службовців Нацгвардії нещодавно. Однак він уже встиг зарекомендувати себе як надійний побратим, зазначили у полку.

"Він був людиною честі, відповідальності та глибокої батьківської любові", — пишуть побратими загиблого.

Володимир Шкрумеляк був солдатом 50 полку Нацгвардії України

Інформацію про загибель Володимира та його доньки також підтвердив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. Чиновник повідомив, що загибла донька нацгвардійця була 2010 року народження. Обоє загинули внаслідок ворожого удару, коли вже поверталися після відвідин матері і новонародженого малюка.

Скриншот | повідомлення міського голови про загиблих і постраждалих в Івано-Франківську

Також Марцінків додав, що відомо ще про 6 постраждалих осіб внаслідок удару по місту. Постраждав 6-річний хлопчик, однак його життю зараз нічого не загрожує.

"Суспільне Івано-Франківськ" повідомило, що на момент ворожого обстрілу в Івано-Франківському міському перинатальному центрі перебували орієнтовно 50 пацієнток та 40 медичних працівників. Внаслідок атаки у будівлі пошкоджені близько 60 вікон.

Нагадаємо, раніше Марцінків розповів, що завдяки роботі медичного персоналу вдалося уникнути більшої кількості жертв внаслідок удару РФ по Івано-Франківську.

У Повітряних силах розповіли, що загалом для атаки 24 березня ворог застосував майже 1000 безпілотників.