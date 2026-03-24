Велика трагедія: в Івано-Франківську після удару "Шахеда" загинули нацгвардієць і його донька (відео)

Жертвами атаки російських "Шахедів" на Івано-Франківськ 24 березня стали військовослужбовець Національної гвардії та його неповнолітня донька.

Про трагедію розповів мер міста Руслан Марцінків.

Як уточнює "Суспільне", чоловік разом із дівчинкою прийшов до перинатального центру, де його дружина нещодавно народила дитину.

Марцінків назвав подію великою трагедією і висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Зараз у пологовому будинку, де вибуховою хвилею вибило вікна, проводяться протиаварійні роботи, і комунальні служби закривають вікна плитами ОСБ.

Градоначальник відзначив роботу медичного персоналу, злагоджені дії якого під час повітряної тривоги допомогли уникнути більшої кількості жертв, оскільки вона відвели жінок і винесли дітей в укриття. На момент атаки дві жінки були у пологах у підвальному приміщенні.

Щодо постраждалого шестирічного хлопчика, про якого повідомлялося раніше, то він перебуває в лікарні, його стан лікарі оцінюють як стабільний. Загрози життю дитини немає.

Унаслідок сьогоднішньої масованої денної атаки на обласні центри також відомо про загиблого у Вінниці, а вночі російські окупанти ударами дронів позбавили життя кількох мешканців Полтави та Запоріжжя.

Атаку 24 березня вже називають наймасштабнішою, оскільки, починаючи з вечора вчорашнього дня, і до сьогодні ЗС РФ запустили по Україні близько тисячі ударних дронів.