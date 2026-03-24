Вінниця під атакою "Шахедів": загинув чоловік, постраждали 11 осіб

Вінниця разом із багатьма обласними центрами опинилася під атакою ударних дронів ЗС РФ удень 24 березня. На жаль, уже відомо, що не обійшлося без загиблих.

Унаслідок масованої атаки на Вінницю загинув чоловік 59 років, повідомив мер міста Сергій Моргунов.

Ще 11 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Шістьох постраждалих госпіталізували, п'ятьом надали медичну допомогу та відправили на амбулаторне лікування.

Щодо матеріальних збитків, то поки що відомо про пошкодження дев'яти приватних будинків, у трьох випадках — значні руйнування. Також зафіксовано пошкодження у двох багатоповерхових будинках унаслідок вибухової хвилі.

Міська влада заявила, що, за необхідності, забезпечить людям тимчасове проживання в готелях.

Зараз над ліквідацією наслідків прильотів працюють усі служби міста.

У місцевих Telegram-каналах пишуть, що удари припали на центр міста, а також публікують кадри прольоту "Шахеда" на низькій висоті.

Після атаки рух вулицею Театральною від перехрестя з вулицею Соборною до перехрестя з вулицею Магістратською в центрі міста обмежили. Зараз у місті спостерігаються серйозні затори на дорогах, а також злетіли ціни на таксі.

У Вінниці затори на дорогах

За інформацією "Суспільного", повітряна тривога в області розпочалася о 12:38 Перший звук вибуху було чути о 16:45. О 16:59 він пролунав вдруге, о 17:16 — втретє, а о 17:21 — вчетверте.

Нагадаємо, в Івано-Франківську внаслідок атаки загинули двоє людей, зокрема нацгвардієць, дружина якого народила дитину кілька днів тому.

Також відомо про 13 постраждалих у Львові та про трьох загиблих унаслідок нічних атак ЗС РФ на Полтаву та Запоріжжя.