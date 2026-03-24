Винница под атакой "Шахедов": погиб мужчина, пострадали 11 человек

Винница наряду со многими областными центрами оказалась под атакой ударных дронов ВС РФ днем 24 марта. К сожалению, уже известно, что не обошлось без погибших.

В результате массированной атаки на Винницу погиб мужчина 59 лет, сообщил мэр города Сергей Моргунов.

Еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести. Шесть пострадавших госпитализировали, пятерым предоставили медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

Что касается материального ущерба, то пока что известно о повреждении девяти частных домов, в трех случаях — значительные разрушения. Также зафиксированы повреждения в двух многоэтажных домах в результате взрывной волны.

Городские власти заявили, что, при необходимости, обеспечат людям временное проживание в отелях.

Сейчас над ликвидацией последствий прилетов работают все службы города.

Відео дня

В местных Telegram-каналах пишут, что удары пришлись по центру города, а также публикуют кадры пролета "Шахеда" на низкой высоте.

После атаки движение по улице Театральной от перекрестка с улицей Соборной до перекрестка с улицей Магистратской в центре города ограничили. Сейчас в городе наблюдаются серьезные пробки на дорогах, а также взлетели цены на такси.

В Виннице пробки на дорогах Фото: Соцсети

По информации "Суспільне", воздушная тревога в области началась в 12:38 Первый звук взрыва был слышен в 16:45. В 16:59 он прозвучал во второй раз, в 17:16 — в третий раз, а в 17:21 — в четвертый.

Напомним, в Ивано-Франковске в результате атаки погибли два человека, в том числе нацгвардеец, жена которого родила ребенка несколько дней назад.

Также известно о 13 пострадавших во Львове и о трех погибших в результате ночных атак ВС РФ на Полтаву и Запорожье.