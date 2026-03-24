Удар по Ивано-Франковску: в результате атаки есть погибшие и раненые

В результате атаки "Шахедов" на Ивано-Франковск вечером 24 марта погибли два человека.

Еще четыре человека пострадали, среди них — шестилетний ребенок, сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук, выразив искренние соболезнования семьям жертв.

"Повреждены здания городского и областного роддомов, а также около 10 жилых домов, на месте работают все соответствующие службы", — написала чиновница и призвала жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

По информации "Суспільного", воздушная тревога в Ивано-Франковской области продолжалась с 15:37 до 18:00, а взрыв в центре Франковска прогремел в 16:49.

В сети появились кадры, как люди пытаются реанимировать одну из пострадавших прямо на улице. Среди погибших — нацгвардеец, у которого родила жена в роддоме несколько дней назад, сообщает Galka.if.ua.

Это третья атака армии РФ по Ивано-Франковской области в 2026 году.

В целом, по словам начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил полковника Юрия Игната, в течение дня Россия запустила по Украине сотни беспилотников.

"С 9 утра до 15 часов на территорию Украины залетело более 400 ударных беспилотников: с юга, севера и через линию боевого соприкосновения (с 18 часов 23 марта было зафиксировано 392 вражеских дрона)", — рассказал он в комментарии "Украинской правде".

По данным главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, россияне длительное время накапливали ресурсы для длительной атаки, причем целями сознательно выбирают гражданскую инфраструктуру в разных городах.

Напомним, 24 марта днем российские оккупанты ударили дронами по областным центрам западных областей Украины. В результате атаки на Львов уже известно о 13 пострадавших. Кроме того, повреждены здания в центре города.

В Ивано-Франковске взрывной волной выбило окна в роддоме.

В Киеве из-за пятичасовой воздушной тревоги на остановках общественного транспорта образовались огромные очереди.