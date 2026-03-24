"Шахеды" ВС РФ взорвались во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Виннице: есть пострадавшие

Во время дневной атаки "Шахедов" Вооруженных сил Российской Федерации слышали взрывы в нескольких районах Львова, в центре Тернополя, на окраине Винницы, также было громко в Ивано-Франковске. Мэр Львова подтвердил попадания в нескольких районах города. Военные администрации сообщили об атаке дронов РФ и о работе ПВО.

Налет российских "Шахедов" начался с ночи 24 марта и продолжался в течение почти 24 часов, свидетельствуют данные Воздушных сил ВСУ. Ударные беспилотники зашли сразу с нескольких направлений и двигались большими группами, по 10-30 шт. с востока и юга в сторону западных регионов. После 16 часов в сети появилась информация о взрывах в ряде западных областных центров. Фокус собрал информацию о ходе атаки "Шахедов" РФ.

Обстрелы Украины — хронология взрывов днем 24 марта

После 16 ч паблики западных областей и военные администрации сообщили в Telegram о взрывах, пожарах, столбах дыма.

16:09 — взрыв в Тернополе, написало "Суспільне". Над городом поднялся столб дыма, а местные власти заявили о попадании в административное здание. Еще один взрыв прогремел около 17 часов.

Обстрел Украины — удар "Шахеда" РФ по Тернополю 24 марта Фото: Telegram

16:20 — взрывы во Львове. Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил попадание по дому в центре, по многоквартирному дому в Сиховском районе. Кроме того, впоследствии прозвучало еще два взрыва: один из них — на площади Бандеры. Согласно предварительным данным, загорелись старинные сооружения, которые являются наследием ЮНЕСКО. Огонь охватил здание рядом с собором Святого Андрея, монастырь Бернардинцев, дом в Сыхове на проспекте Красной Калины. Городской голова написал о двух раненых: 51-летняя женщина, которая получила минно-взрывные травмы, и мужчина, которому оказали помощь на месте. В 17:22 чиновник предупредил, что во Львов залетел еще один "Шахед". Глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что от атаки РФ в области пострадали семь человек.

Обновление 17:36. Российский "Шахед" во второй раз попал в многоэтажку в Сиховском районе Львова. Над точкой удара поднимается дым, свидетельствуют кадры с места событий.

16:50 — взрывы в Ивано-Франковске, написали в канале "Суспільного". Мэр Руслан Марцинкив заявил о работе ПВО и предупредил, что и дальше есть угроза попадания.

16:53 — три-четыре взрыва в Виннице, при этом сигнал тревоги прозвучал только в 17:15. Глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная подтвердила атаку и призвала граждан находиться в укрытии. В соцсетях написали, что российский "Шахед" ударил по центру города: официальной информации о пострадавших пока нет.

17:26 — взрыв в Житомире. Как написали в местных пабликах, над городом поднялся столб дыма и попадание могло произойти в центральном районе. Мэр Сергей Сухомлин и глава ОВА Виталий Бунечко не комментировали атаку "Шахедов".

Обстрел Украины — удар "Шахеда" РФ по Житомиру 24 марта Фото: Telegram

Воздушные силы ВСУ не отменяли сигнал воздушной тревоги. Согласно последним данным командования, с 17 до 18 часов 24 марта "Шахеды" РФ были в Винницкой области и двигались в сторону Вороновицы и Жмеринки, а также для Винницы (с юга). Кроме того, во Львовской области — угроза для Равы-Русской и Львова (с севера и юга). Дроны РФ заметили в Ивано-Франковской области в направлении Бурштына. Ко всему, группа БпЛА была над Черниговом, Сумами, Чугуевом и над другими регионами.

Отметим, утром 24 марта Воздушное командование рассказало об атаке 365 дронов и 25 ракет ВС РФ. Российские средства поражения угрожали Полтавской области, другим регионам на востоке, юге и в центре.

Напоминаем, ГУР Минобороны рассказало об ударе по пусковым установкам ракет "Циркон", которые готовились к удару по Украине с территории оккупированного Крыма.