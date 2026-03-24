"Шахеди" ЗС РФ вибухнули у Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Вінниці: є постраждалі

Під час денної атаки "Шахедів" Збройних сил Російської Федерації чули вибухи у кількох районах Львова, у центрі Тернополя, на околиці Вінниці, також було гучно у Івано-Франківську. Мері Львова підтвердив влучання у кількох районах міста. Військові адміністрації повідомили про атаку дронів РФ та про роботу ППО.

Наліт російських "Шахедів" почався з ночі 24 березня та тривав протягом майже 24 годин, свідчать дані Повітряних сил ЗСУ. Ударні безпілотники зайшли відразу з кількох напрямків та рухались великими групами, по 10-30 шт., зі сходу та півдня у бік західних регіонів. Після 16 год у мережі з'явилась інформація про вибухи у низці західних обласних центрів. Фокус зібрав інформацію про перебіг атаки "Шахедів" РФ.

Обстріл України — хронологія вибухів вдень 24 березня

Після 16 год пабліки західних областей та військові адміністрації повідомили у Telegram про вибухи, пожежі, стовпи диму.

16:09 — вибух у Тернополі, написало "Суспільне". Над місто здійнявся стовп диму, а місцева влада заявила про влучання в адміністративну будівлю. Ще один вибух пролунав близько 17 год.

Обстріл України — удар "Шахеда" РФ по Тернополю 24 березня Фото: Telegram

16:20 — вибухи у Львові. Мер Львова Андрій Садовий підтвердив влучання по будинку у центрі, по багатоквартирному будинку у Сихівському районі. Крім того, згодом пролунало ще два вибухи: один з них — на площі Бандери. Згідно з попередніми даними, загорілись старовинні споруди, які є спадщиною ЮНЕСКО. Вогонь охопив будівлю поруч з собором Святого Андрія, по монастирю Бернардинів, будинку у Сихові на проспекті Червоної Калини. Міський голова написав про двох поранених: 51-річна жінка, яка отримала мінно-вибухові травми, та чоловік, якому надали допомогу на місці. О 17:22 посадовець попередив, що у Львів залетів ще один "Шахед". Глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що від атаки РФ у області постраждало семеро людей.

Оновлення 17:36. Російський "Шахед" вдруге влучив у багатоповерхівку у Сихівському районі Львова. Над точкою удару здіймається дим, свідчать кадри з місця подій.

16:50 — вибухи в Івано-Франківську, написали у каналі "Суспільного". Мер Руслан Марцінків заявив про роботу ППО та попередив, що і далі є загроза влучання.

16:53 — три-чотири вибухи у Вінниці, при цьому сигнал тривоги пролунав лише о 17:15. Глава Вінницької ОВА Наталя Заболотна підтвердила атаку і закликала громадян перебувати в укритті. У соцмережах написали, що російський "Шахед" вдарив по центру міста: офіційної інформації про постраждалих поки не має.

17:26 — вибух у Житомирі. Як написали у місцевих пабліках, над містом здійнявся стовп диму і влучання могло статись у центральному районі. Мер Сергій Сухомлин та глава ОВА Віталій Бунечко не коментували атаку "Шахедів".

Обстріл України — удар "Шахеда" РФ по Житомиру 24 березня Фото: Telegram

Повітряні сили ЗСУ не скасовували сигнал повітряно тривоги. Згідно з останніми даними командування, з 17 до 18 год 24 березня "Шахеди" РФ були у Вінницькій області та рухались у бік Вороновиці та Жмеринку, і також для Вінниці (з півдня). Крім того, у Львівській області — загроза для Рави-Руської та Львова (з півночі та півдня). Дрони РФ помітили в Івано-Франківській області у напрямку Бурштина. До всього, група БпЛА була над Черніговом, Сумами, Чугуєвим тощо.

Зазначимо, зранку 24 березня Повітряне командування розповіло про атаку 365 дронів та 25 ракет ЗС РФ. Російські засоби ураження загрожували Полтавській області, іншим регіонам на сході, півдні та в центрі.

Нагадуємо, ГУР Міноборони розповіло про удар по пускових установках ракет "Циркон", які готувались до удару по Україні з території окупованого Криму.