Нічна атака росіян на Україну: є загиблі і багато поранених, що відомо (фото)

Росіяни упродовж усієї ночі 24 березня атакували Україну ударними дронами, балістичними ракетами та крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації. Внаслідок обстрілу відомо про руйнування, пожежі, загиблих і багатьох поранених.

Найбільше під час нічної атаки ворога постраждали Запоріжжя та Полтавський район, куди ворог масовано бив "Шахедами" та балістикою. Фокус зібрав, що відомо про наслідки ворожого обстрілу у ніч на вівторок.

Атака на Запоріжжя

Ворог почав атакувати Запоріжжя близько 02:00 години. Моніторингові канали попереджали, що у напрямку міста прямують близько 20 російських дронів.

Згодом стало відомо про перші наслідки удару по Запоріжжю. Голова ОВА Іван Федоров зазначив, що у місті здійнялася пожежа, на той час було відомо щонайменше про одну поранену людину.

Згодом Федоров уточнив, що з'явилися дані про пожежі та руйнування, пошкоджений торговий об'єкт у Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу. Зафіксовано було влучання російського БпЛА у житловий багатоквартирний будинок, через що кілька поверхів охопила пожежа.

Відео дня

Станом на 03:30 годину стало відомо, що у місті зруйновані та пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки,а також нежитлові будівлі. Йдеться про шість багатоквартирних та два приватних будинки, магазин, нежитлові будівлі, а також об'єкт промислової інфраструктури, інформували в ОВА.

Загалом щонайменше 1 людина загинула і ще 5 постраждали через нічний удар росіян.

Атака на Полтаву — що відомо

Окрім Запоріжжя, під масованим ударом РФ цієї ночі опинилися Полтава та район. Голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомляв, що у Полтавській громаді внаслідок обстрілу росіян пошкоджені житлові будинки та готель. На місцях спалахнули пожежі.

Невдовзі стало відомо, що внаслідок обстрілу на Полтавщині загинули двоє людей. Ще 11 осіб поранені і перебувають під наглядом медиків, заявили в ОВА.

Інша інформація про наслідки російської атаки у ніч на вівторок уточнюється.

Нагадаємо, під ранок 24 березня росіяни запустили крилаті ракети по Україні, а ворожі БпЛА дісталися західних областей.

Також уночі ворог атакував Україну балістикою: вибухи лунали у Запоріжжі та Полтаві.