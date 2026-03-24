Ночная атака россиян на Украину: есть погибшие и много раненых, что известно (фото)

Россияне в течение всей ночи 24 марта атаковали Украину ударными дронами, баллистическими ракетами и крылатыми ракетами с бортов стратегической авиации. В результате обстрела известно о разрушениях, пожарах, погибших и многих раненых.

Больше всего во время ночной атаки врага пострадали Запорожье и Полтавский район, куда враг массированно бил "Шахедами" и баллистикой. Фокус собрал, что известно о последствиях вражеского обстрела в ночь на вторник.

Атака на Запорожье

Враг начал атаковать Запорожье около 02:00 часов. Мониторинговые каналы предупреждали, что в направлении города направляются около 20 российских дронов.

Впоследствии стало известно о первых последствиях удара по Запорожью. Председатель ОВА Иван Федоров отметил, что в городе поднялся пожар, в то время было известно по меньшей мере об одном раненом человеке.

Впоследствии Федоров уточнил, что появились данные о пожарах и разрушениях, поврежден торговый объект в Запорожье в результате вражеского обстрела. Зафиксировано было попадание российского БпЛА в жилой многоквартирный дом, из-за чего несколько этажей охватил пожар.

По состоянию на 03:30 часов стало известно, что в городе разрушены и повреждены многоквартирные и частные дома, а также нежилые здания. Речь идет о шести многоквартирных и двух частных домах, магазине, нежилых зданиях, а также объекте промышленной инфраструктуры, информировали в ОВА.

В общем по меньшей мере 1 человек погиб и еще 5 пострадали из-за ночного удара россиян.

Атака на Полтаву — что известно

Кроме Запорожья, под массированным ударом РФ этой ночью оказались Полтава и район. Председатель Полтавской ОГА Виталий Дякивнич сообщал, что в Полтавской общине в результате обстрела россиян повреждены жилые дома и отель. На местах вспыхнули пожары.

Вскоре стало известно, что в результате обстрела на Полтавщине погибли два человека. Еще 11 человек ранены и находятся под наблюдением медиков, заявили в ОВА.

Остальная информация о последствиях российской атаки в ночь на вторник уточняется.

Напомним, под утро 24 марта россияне запустили крылатые ракеты по Украине, а вражеские БпЛА добрались до западных областей.

Также ночью враг атаковал Украину баллистикой: взрывы раздавались в Запорожье и Полтаве.