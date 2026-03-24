На остановках в Киеве образовались огромные очереди, что происходит (видео)

Из-за продолжительной воздушной тревоги в Киеве на остановках общественного транспорта наблюдаются огромные очереди.

Соответствующие кадры людей, которые выстроились на остановке в сторону левого берега на бульваре Михновского у станции метро "Зверинецкая", публикуют местные паблики.

Также сообщается о сильных заторах на дорогах, давке в метро и общественном транспорте.

Последняя тревога продолжалась в столице почти пять часов: с 12:35 до 17:16.

Тем временем западные области Украины находятся под массированной атакой "Шахедов". Прилеты зафиксированы в историческом центре Львова, в Тернополе, Ивано-Франковске, Виннице. Уже известно о пострадавших, некоторые люди получили серьезные травмы.

Утром под атакой российских оккупантов был Днепр, где "Шахед" влетел в 14-этажный дом. Ранения получили 13 человек.

Відео дня

Ночью атаке подверглись Запорожье и Полтава. В областных центрах есть прилеты по жилым домам и погибшие.