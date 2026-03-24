На зупинках у Києві утворилися величезні черги, що відбувається (відео)

Через тривалу повітряну тривогу в Києві на зупинках громадського транспорту спостерігаються величезні черги.

Відповідні кадри людей, які вишикувалися на зупинці в бік лівого берега на бульварі Міхновського біля станції метро "Звіринецька", публікують місцеві пабліки.

Також повідомляють про сильні затори на дорогах, тисняву в метро і громадському транспорті.

Остання тривога тривала в столиці майже п'ять годин: з 12:35 до 17:16.

Тим часом західні області України перебувають під масованою атакою "Шахедів". Прильоти зафіксовано в історичному центрі Львова, у Тернополі, Івано-Франківську, Вінниці. Уже відомо про постраждалих, деякі люди отримали серйозні травми.

Зранку під атакою російських окупантів був Дніпро, де "Шахед" влетів у 14-поверховий будинок. Поранення отримали 13 осіб.

Вночі атаки зазнали Запоріжжя і Полтава. В обласних центрах є прильоти по житлових будинках і загиблі.