На зупинках у Києві утворилися величезні черги, що відбувається (відео)
Через тривалу повітряну тривогу в Києві на зупинках громадського транспорту спостерігаються величезні черги.
Відповідні кадри людей, які вишикувалися на зупинці в бік лівого берега на бульварі Міхновського біля станції метро "Звіринецька", публікують місцеві пабліки.
Також повідомляють про сильні затори на дорогах, тисняву в метро і громадському транспорті.
Остання тривога тривала в столиці майже п'ять годин: з 12:35 до 17:16.
Тим часом західні області України перебувають під масованою атакою "Шахедів". Прильоти зафіксовано в історичному центрі Львова, у Тернополі, Івано-Франківську, Вінниці. Уже відомо про постраждалих, деякі люди отримали серйозні травми.
Зранку під атакою російських окупантів був Дніпро, де "Шахед" влетів у 14-поверховий будинок. Поранення отримали 13 осіб.
Вночі атаки зазнали Запоріжжя і Полтава. В обласних центрах є прильоти по житлових будинках і загиблі.