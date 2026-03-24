Атака "Шахедов" на Ивано-Франковск: мэр сообщил о повреждении роддома (видео)
Ивано-Франковск, как и большинство областных центров в западной части Украины, 24 марта находятся под атакой "Шахедов". Очевидцы пишут о прилетах в центре города.
Местные паблики сообщают, что один и дронов попал в родильный дом. Telegram-канал "Івано-Франківськ 24/7"сообщает, что информация требует подтверждения.
Позже в одном из пабликов уточнили, что взрыв пришелся не по роддому, а по улице, где он расположен. Взрывной волной выбило окна медучреждения.
Также в сети опубликовали кадры прилетов и сообщали о столбах дыма. После прилетов в городе перекрыли улицы Коновальца и Сахарова.
Очевидцы рассказывали о сильных пробках в центральной части города. Весь коммунальный транспорт останавливает движение в связи с объявлением повышенной опасности.
Мэр города Руслан Марцинкив предупреждает, что в городе работает ПВО. Позже он в эфире "Суспільне" рассказал, что была попытка удара по одному из административных зданий в Ивано-Франковске:
"Есть поврежденные окна, в частности, роддома и близлежащих построек. По словам мэра Марцинкива, в перинатальном центре все пациентки были в укрытиях. Травмированных из них нет". По его словам, во время тревоги в подвальном помещении медучреждения принимали роды у двух женщин.
Чиновник акцентировал внимание на том, что была попытка атаковать центр города.
Напомним, сегодня ВС РФ массировано атаковали центр Львова беспилотниками. Горит историческое здание возле церкви св. Андрея, также известно уже о 13 пострадавших.
Кроме того, взрывы прогремели в Виннице и Тернополе.