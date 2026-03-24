Атака "Шахедов" на Ивано-Франковск: мэр сообщил о повреждении роддома (видео)

Ивано-Франковск, как и большинство областных центров в западной части Украины, 24 марта находятся под атакой "Шахедов". Очевидцы пишут о прилетах в центре города.

Местные паблики сообщают, что один и дронов попал в родильный дом. Telegram-канал "Івано-Франківськ 24/7"сообщает, что информация требует подтверждения.

Позже в одном из пабликов уточнили, что взрыв пришелся не по роддому, а по улице, где он расположен. Взрывной волной выбило окна медучреждения.

Также в сети опубликовали кадры прилетов и сообщали о столбах дыма. После прилетов в городе перекрыли улицы Коновальца и Сахарова.

Очевидцы рассказывали о сильных пробках в центральной части города. Весь коммунальный транспорт останавливает движение в связи с объявлением повышенной опасности.

Мэр города Руслан Марцинкив предупреждает, что в городе работает ПВО. Позже он в эфире "Суспільне" рассказал, что была попытка удара по одному из административных зданий в Ивано-Франковске:

"Есть поврежденные окна, в частности, роддома и близлежащих построек. По словам мэра Марцинкива, в перинатальном центре все пациентки были в укрытиях. Травмированных из них нет". По его словам, во время тревоги в подвальном помещении медучреждения принимали роды у двух женщин.

В здании роддома повылетали окна Фото: galka.if.ua

Чиновник акцентировал внимание на том, что была попытка атаковать центр города.

Напомним, сегодня ВС РФ массировано атаковали центр Львова беспилотниками. Горит историческое здание возле церкви св. Андрея, также известно уже о 13 пострадавших.

Кроме того, взрывы прогремели в Виннице и Тернополе.