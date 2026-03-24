Атака "Шахедів" на Івано-Франківськ: мер повідомив про пошкодження пологового будинку (відео)

Івано-Франківськ, як і більшість обласних центрів у західній частині України, 24 березня перебувають під атакою "Шахедів". Очевидці пишуть про прильоти в центрі міста.

Місцеві пабліки повідомляють, що один і дронів потрапив у пологовий будинок. Telegram-канал "Івано-Франківськ 24/7" повідомляє, що інформація потребує підтвердження.

Пізніше в одному з пабліків уточнили, що вибух припав не на пологовий будинок, а на вулицю, де він розташований. Вибуховою хвилею вибило вікна медустанови.

Також у мережі опублікували кадри прильотів і повідомляли про стовпи диму. Після прильотів у місті перекрили вулиці Коновальця та Сахарова.

Очевидці розповідали про сильні затори в центральній частині міста. Весь комунальний транспорт зупиняє рух у зв'язку з оголошенням підвищеної небезпеки.

Мер міста Руслан Марцінків попереджає, що в місті працює ППО. Пізніше він в ефірі "Суспільне" розповів, що була спроба удару по одній з адміністративних будівель в Івано-Франківську:

"Є пошкоджені вікна, зокрема, пологового будинку та прилеглих будівель. За словами мера Марцінківа, у перинатальному центрі всі пацієнтки були в укриттях. Травмованих серед них немає". За його словами, під час тривоги в підвальному приміщенні медзакладу приймали пологи у двох жінок.

У медзакладі вибило вікна

Чиновник акцентував увагу на тому, що була спроба атакувати центр міста.

Нагадаємо, сьогодні ЗС РФ масовано атакували центр Львова безпілотниками. Горить історична будівля біля церкви св. Андрія, також відомо вже про 13 постраждалих.

Крім того, вибухи прогриміли у Вінниці та Тернополі.