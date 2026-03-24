Удар по Івано-Франківську: внаслідок атаки є загиблі та поранені

Унаслідок атаки "Шахедів" на Івано-Франківськ увечері 24 березня загинули двоє людей.

Ще четверо людей постраждали, серед них — шестирічна дитина, повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук, висловивши щирі співчуття сім'ям жертв.

"Пошкоджено будівлі міського та обласного пологових будинків, а також близько 10 житлових будинків, на місці працюють усі відповідні служби", — написала чиновниця і закликала жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

За інформацією "Суспільного", повітряна тривога в Івано-Франківській області тривала з 15:37 до 18:00, а вибух у центрі Франківська пролунав о 16:49.

У мережі з'явилися кадри, як люди намагаються реанімувати одну з постраждалих просто на вулиці. Серед загиблих — нацгвардієць, в якого народила дружина в пологовому декілька днів тому, повідомляє Galka.if.ua.

Це третя атака армії РФ по Івано-Франківській області у 2026 році.

Загалом, за словами начальника управління комунікацій командування Повітряних сил полковника Юрія Ігната, протягом дня Росія запустила по Україні сотні безпілотників.

"З 9-ї ранку до 15-ї години на територію України залетіло понад 400 ударних безпілотників: з півдня, півночі та через лінію бойового зіткнення (з 18-ї години 23 березня було зафіксовано 392 ворожі дрони)", — розповів він у коментарі "Українській правді".

За даними глави Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, росіяни тривалий час накопичували ресурси для тривалої атаки, причому цілями свідомо обирають цивільну інфраструктуру в різних містах.

Нагадаємо, 24 березня вдень російські окупанти вдарили дронами по обласних центрах західних областей України. Унаслідок атаки на Львів уже відомо про 13 постраждалих. Крім того, пошкоджено будівлі в центрі міста.

В Івано-Франківську вибуховою хвилею вибило вікна в пологовому будинку.

У Києві через п'ятигодинну повітряну тривогу на зупинках громадського транспорту утворилися величезні черги.