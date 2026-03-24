Большая трагедия: в Ивано-Франковске после удара "Шахеда" погибли нацгвардеец и его дочь (видео)

Жертвами атаки российских "Шахедов" на Ивано-Франковск 24 марта стали военнослужащий Национальной гвардии и его несовершеннолетняя дочь.

О трагедии рассказал мэр города Руслан Марцинкив.

Как уточняет "Суспільне", мужчина вместе с девочкой пришел в перинатальный центр, где его жена недавно родила ребенка.

Марцинкив назвал произошедшее большой трагедией и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Сейчас в роддоме, где взрывной волной выбило окна, проводятся противоаварийные работы, и коммунальные службы закрывают окна плитами ОСБ.

Градоначальник отметил работу медицинского персонала, слаженные действия которого во время воздушной тревоги помогли избежать большего количества жертв, поскольку она отвели женщин и вынесли детей в укрытие. На момент атаки две женщины были в родах в подвальном помещении.

Что касается пострадавшего шестилетнего мальчика, о котором сообщалось ранее, то он находится в больнице, его состояние врачи оценивают, как стабильное. Угрозы жизни ребенка нет.

В результате сегодняшней массированной дневной атаки на областные центры также известно о погибшем в Виннице, а ночью российские оккупанты ударами дронов лишили жизни нескольких жителей Полтавы и Запорожья.

Атаку 24 марта уже называют самой масштабной, поскольку, начиная с вечера вчерашнего дня, и сегодня ВС РФ запустили по Украине около тысячи ударных дронов.